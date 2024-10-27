النجوم يصطحبون أبناءهم لحفل افتتاح مهرجان الجونة.. صور

حرص عدد من النجوم على اصطحاب أبنائهم في حفل افتتاح مهرجان الجونة الذي أقيم مساء الخميس 24 أكتوبر.

وظهرت غادة عادل بصحبة ابنتها مريم، وظهر ابن فتحي عبد الوهاب معه وابنة أشرف عبد الباقي وآية محمود حميدة وخالد حميدة.

ويعد مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، مع التركيز على السينما العربية، لجمهور متحمس ومطلع، كما يسعى إلى تعزيز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام.

ويهدف المهرجان إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين بروح التعاون والتبادل الثقافي. علاوة على ذلك، يهدف المهرجان إلى تعزيز ودعم نمو الصناعة في المنطقة وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم بالإضافة إلى اكتشاف أصوات ومواهب جديدة تثري صناعة السينما.

ويكرم مهرجان الجونة في دورته السابعة، الفنان محمود حميدة بمنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، احتفاءً بالأدوار التي برع في تقديمها في السينما والتلفزيون، إلى جانب الدور الذي يلعبه بعيدا عن أعين الكاميرات في تطوير السينما المصرية، سواء أكان ذلك عن طريق الإنتاج عبر شركة "البطريق للإنتاج الفني" التي أسسها في التسعينيات، أو عبر مجلة "الفن السابع" التي اهتم بإصدارها لعدة سنوات.