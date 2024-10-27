دنيا سمير غانم تشارك متابعيها فيديو طريف لها مع ابنتها "كايلا"

شاركت دنيا سمير غانم متابعيها بفيديو طريف لها مع ابنتها "كايلا" ليشهد أحدث ظهور للصغيرة. ظهرت دنيا مع ابنتها "كايلا" تقلدان واحد من مشاهد مسلسلها "نيللي وشريهان"، وقلدت "كايلا" خالتها إيمي سمير غانم في المشهد. وتفاعل الجمهور مع الفيديو وعبروا عن سعادتهم بمشاركة دنيا سمير غانم لفيديو جديد مع ابنتها التي لا تظهر كثيرا معها. على جانب آخر، تنتظر دنيا سمير غانم عرض فيلمها "روكي الغلابة"، وكان آخر أفلام دنيا سمير غانم "تسليم أهالي" عرض في 2022، بطولة هشام ماجد والفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، وبيومي فؤاد، ومحمد ممدوح، ولوسي، تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج شركتي سينرجي وروزناما. كما تشارك دنيا سمير غانم في موسم رمضان 2025 بمسلسل جديد.

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