أنجلينا جولي تتحدث عن شعورها بالوحدة في العرض الأول لفيلم Maria خطفت النجمة العالمية أنجلينا جولي البالغة من العمر 49 عاما الأنظار في العرض الخاص لفيلمها الجديد Maria والذ إقرأ المزيد

خطفت النجمة العالمية أنجلينا جولي، البالغة من العمر 49 عاماً الأنظار في العرض الخاص لفيلمها الجديد Maria، والذي أقيم أمس الموافق 26 أكتوبر، على هامش فعاليات مهرجان AFI السينمائي في لوس أنجلوس، وعرض الفيلم في مسارح TCL الصينية.

وحضر العرض أبطال العمل، والقائمون عليه، وظهرت جولي بمظهر مختلف أبهر الحضور، حيثُ ارتدت ثوباً حريرياً طويلاً، وسترة سوداء على شكل شال، مع خصلات شعرها المجعدة التي كانت بمثابة خروج مفاجئ عن أسلوبها المعتاد، كما وضعت أحمر شفاه جريئاً مع قرط متدلٍّ.

وتحدثت جولي لمجلة PEOPLE عن كيفية ارتباطها بالشخصية التي تجسدها، وهي مغنية الأوبرا الراحلة ماريا كلاس، وقالت: " أعتقد أن الشيء المشترك بيننا ربما هو أننا نتشارك في الشعور بالوحدة، ولا أريد أن أتحدث عن هذا الشعور كثيراً لأنني أعتبر أن الأمر شخصي للغاية".

وتابعت: "أنا شخص غير كامل، لكنني أعمل بجد، وهي تفعل ذلك أيضاً، لذا أشعر بأن بيننا عوامل عدة مشتركة".

أطلقت نتفليكس المقطع الدعائي الرسمي لفيلم أنجلينا جولي "ماريا" Maria، والذي يُظهر جولي تتحول إلى ماريا كالاس، حيث تؤدي الفائزة بجائزة الأوسكار، البالغة من العمر 49 عاماً، دور مغنية الأوبرا الراحلة في أحدث فيلم عن السيرة الذاتية للمخرج بابلو لارين.

ويتبع الفيلم حياة السوبرانو الأمريكية اليونانية، وهي تتراجع إلى باريس بعد حياة ساحرة ومضطربة في نظر الجمهور، وفقاً للملخص، حيث يتابع الفيلم حياة المطربة كالاس في أيامها الأخيرة، حيث تحسب المغنية هويتها وحياتها.