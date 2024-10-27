درة تتألق بفستان أحمر مزين بالورود في حفل افتتاح مهرجان الجونة

أطلت النجمة درة بفستان أحمر أنيق في حفل افتتاح مهرجان الجونة في دورته السابعة، الذي أقيم مساء الخميس 24 أكتوبر الجاري.

ظهرت درة بفستان من تصميم رامي قاضي من مجموعته للأزياء الراقية لخريف وشتاء 2025، وهو فستان من الساتان باللون البوردو مع كورسيه مزين بزهور ثلاثية الأبعاد وخيوط حريرية وخرز على التنورة وفتحة العنق، من مجموعة "ميدان".

وكانت ظهرت بنفس الفستان العارضة ديليتا فيديريكا أمينتا في مهرجان فينسيا.

ويستمر المهرجان حتى الأول من نوفمبر، ويُعد من أبرز الأحداث السينمائية في المنطقة، حيث يهدف إلى دعم وتعزيز صناعة السينما في مصر والعالم.

يُعد واحدًا من أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى تقديم مجموعة متنوعة من الأفلام لجمهور شغوف ومتحمس للفن السينمائي. يسعى المهرجان إلى تعزيز التواصل بين الثقافات عبر السينما وربط صناع الأفلام في المنطقة بنظرائهم الدوليين، بهدف تشجيع التعاون والتبادل الثقافي. كما يلتزم المهرجان باكتشاف أصوات سينمائية جديدة، ويطمح لأن يكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال «منصة الجونة السينمائية»، ذراعه الصناعية المخصصة لدعم وتطوير مشاريع السينما.