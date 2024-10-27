عمرو يوسف ودينا الشربيني يبدآن تصوير فيلم "درويش"

بدأ الفنان عمرو يوسف تصوير أحدث أفلامه ويحمل اسم "درويش". يتعاون عمرو يوسف في الفيلم مع الفنانة دينا الشربيني، التي سبق وتعاون معها في أكثر من عمل.

وتدور أحدث فيلم "درويش" حول شخص محتال صاحب شخصية جذابة لكل من حوله يواجه العديد من التحديات والمخاطر في حياته.

وفيلم "درويش" من بطولة عمرو يوسف ودينا الشربيني ومصطفى غريب، محمد شاهين، خالد كمال. وإخراج وليد الحلفاوي وتأليف وسام صبري، إنتاج محمد حفظي.

على جانب آخر، بدأ عمرو يوسف بروفات مسرحيته الجديدة "قلبي وأشباحه" مع مي عز الدين وحمدي المرغني وحاتم صلاح وإيمان السيد وشريف البردويلي وكامبا ومحمد ناصر ومروة أنور ودعاء رجب وإبرام سمير وتأليف طه زغلول ونور مهران وأحمد عبد العزيز (زوز) وإنتاج صلاح الجهيني ومحمد نصار creations وإخراج محمد محمدي.