روبوت تبهر أعضاء لجنة تحكيم Arbas Got Talent

في مفاجأة لمتابعي برنامج Arabs Got Talent، ظهر على المسرح الروبوت السعودي "سارة" لتشارك في البرنامج.

وقدمت سارة أغاني طربية، نالت عليها استحسان لجنة التحكيم، وبدأ التصوير من النجمة نجوى كرم التي قالت: "صراحة، ألف مبروك لحبيبتنا المملكة العربية السعودية بهذه الصناعة اللي بتقول لنا والآتي أعظم، رغم تحفظي على كل شيء ضد الإنسان أنا مع الإنسان المتطور، طبعا نعم".

وقال باسم يوسف: " حفاظا على أكل عيشي ومرتبي، إنك ممكن تبقي مكاني بعد 5 سنين.. فأنا بقول لا"، وترك الأمر ليحسمه ناصر القصبي، وقال: "كخطوة إلى الأمام، وكصناعة سعودية، أقول نعم وبقوة"، ليعدل بعدها باسم يوسف رأيه ويقول نعم وتحصل على موافقة لجنة التحكيم بالإجماع.

يذكر أن الروبوت سارة كانت شاركت مؤخرا في أسبوع الموضة في الرياض الذي أقيم بداية من 17 أكتوبر وحتى 21 من نفس الشهر.