داليا مصطفى تكشف تفاصيل إصابتها بمرض السكري وتقدم عدة نصائح

كشفت الفنانة المصرية داليا مصطفى، تفاصيل إصابتها بمرض السكري، موجهة رسالة للسيدات للحفاظ على صحتهن الجسدية والنفسية، كما ناشدت القائمين على العملية التعليمية بضرورة تدريس الدعم النفسي للطلاب في المدارس.

وقالت داليا عن سبب إصابتها بالمرض، ضمن تصريحاتها لـ "et بالعربي"، وخلال دعمها للنساء اللاتي يعانين من المرض نفسه: "الداعم الوحيد للمرأة هو نفسها وهي من يجب أن تحافظ على نفسها وعمرها وليس أي شخص آخر".

وعن أسباب إصابتها بمرض السكري أوضحت: "الخذلان والأسى والسيطرة، حاولت أتنازل وأن أبقى مسيطرة ومركزة على كل حاجة، وبطلت أتوقع أي حاجة من أي حد، والخذلان مرض بيسبب أمراض غير طبيعية، وبحاول كل يوم الصبح وبالليل أشكر ربنا وأعد الحاجات الكويسة اللي عندي، وأنا مريت بتجارب مؤلمة وبحاول أفهم، وده اللي المفروض أي بني آدم يكون عنده رحلة وعي.. سكري الحمد لله معدلاته بقت أحسن كتير".

وتحدثت داليا مصطفى، عن تعرضها للعديد من التعليقات السلبية بعد كشفها عن إصابتها بمرض السكري، قائلة: "الناس كانت بتقول كلام جارح ومؤلم بعد ما أعلنت إصابتي بالسكري، وقالوا لذلك هي جسمها رفيع ونحيل ولكن على الجانب الآخر سعدت عندما وجدت أمهات يقولون إن بناتهن يستخدمن جهاز السيطرة على مرض السكري ويعلقونه على أجسادهن من دون خجل أو حرج"، معلقة: "وأنا مش مكسوفة أني عندي السكر، لأني كنت بشوف نظرات الناس فيها ألم واشمئزاز وأنا باخد حقنة الأنسولين ومعلقة جهاز السكري".

واقترحت داليا أن يصبح هناك تعليم للأطفال كي يدركوا منذ الصِغر كيفية التعامل مع المصابين بالأمراض المختلفة: "المفروض يكون فيه حصة للأطفال عن الصحة النفسية، لأنها بتفرق جدًا وأهم من الحساب والعربي".

وكان آخر أعمال داليا مصطفى هو مسلسل "علاقة مشروعة"، والذي عرض خلال شهر رمضان الماضي .

المسلسل بطولة ياسر جلال وداليا مصطفى ومي عمر وميمي جمال ومراد مكرم ومن تأليف سماح الحريري ومن إخراج خالد مرعي، ويتكون من 15 حلقة.