يوسف الشريف لأول مرة في مهرجان الجونة يشارك النجم يوسف الشريف للمرة الأولى ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي حيث يشارك في ندوة عنوانها الفن والدر إقرأ المزيد

يشارك النجم يوسف الشريف للمرة الأولى ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي حيث يشارك في ندوة عنوانها الفن والدراما وعلاقتها بمجتمعنا وهل الإنتاج كافي في هذه النوعية؟

الندوة يتشارك فيها النجم يوسف الشريف والنجمة نيللي كريم والمخرج كريم الشناوي، ومن المقرر أن يتواجد يوسف الشريف في حفل افتتاح المهرجان ويشارك في العديد من فعالياته ويشاهد عدد من الأفلام المعروضة خلاله أيضا.

الجدير بالذكر أن يوسف يواصل تصوير فيلمه الجديد "ديربي الموت" مع المخرج أحمد نادر جلال ومن إنتاج هيئة الترفيه السعودية.

من ناحية أخرى، أعلن المستشار تركي آل الشيخ أعلن عن مسلسل جديد للنجم يوسف الشريف بدعم من موسم الرياض والهيئة العامة للترفيه.. المسلسل سيتم عرضه بعد الموسم الرمضاني.

كانت آخر أعمال الشريف كان مسلسل "كوفيد ٢٥" الذي قدمه في الموسم الرمضاني ٢٠٢١، عُرض في 15 حلقة وشارك في بطولته أحمد صلاح حسني وآيتن عامر ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال.