أول تعليق من نادين نسيب نجيم على أخبار سرقة خطيبها لمجوهراتها أصدرت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم بيانا نفت فيه كل الأخبار المتداولة عن سبب انفصالها عن خطيبها.وجاء في إقرأ المزيد

أصدرت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم بيانا نفت فيه كل الأخبار المتداولة عن سبب انفصالها عن خطيبها.

وجاء في البيان: "بيان توضيحي من المكتب الإعلامي للنجمة نادين نسيب نجيم:

يود المكتب الإعلامي للنجمة العربية نادين نسيب نجيم أن يوضح لجمهورها ولوسائل الإعلام أن كل ما يتم تداوله من أخبار وشائعات حول أسباب انفصالها عن خطيبها هو عارٍ عن الصحة جملة وتفصيلا. ويهمنا في هذا السياق تصويب الأمور نحو الاتجاه الصحيح، خصوصا بعد انتشار العديد من الإشاعات والمعلومات المغلوطة حول هذا الموضوع".

وتابع البيان: "تربط النجمة نادين نسيب نجيم وخطيبها السابق علاقة صداقة قوية، مبنية على الاحترام المتبادل، ولا توجد أي خلافات كما حاول البعض الترويج لها. نشدد على أن العلاقة بين الطرفين قائمة على التفاهم والود، وما تم نشره مؤخرا من أخبار ملفقة لا يعكس الحقيقة".

واختتم البيان: "نطلب من الجميع توخي الدقة في نقل الأخبار، والالتزام بالمهنية الصحفية، وعدم الانجرار وراء الشائعات التي تسيء لأطراف العلاقة".

وكانت قد انتشرت خلال الساعات الماضية شائعات عن سبب انفصال نادين نسيب نجيم وخطيبها، وقيل إن السبب هو سرقة خطيبها لمجوهراتها ودولارات.

وكانت نادين نسيب نجيم أوضحت أن حلقتها التي ستذاع غدا الإثنين في برنامج "صاحبة السعادة" صورتها قبل شهر، أي قبل إعلان انفصالها عن خطيبها.