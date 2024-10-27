بعد "سجن النسا".. روبي ونيللي كريم تجتمعان في رمضان 2025 بعد 11 سنة من مشاركتهما في مسلسل سجن النسا تلتقي الفنانة روبي بالفنانة نيللي كريم في مسلسل لرمضان 2025.وتعا إقرأ المزيد

بعد 11 سنة من مشاركتهما في مسلسل "سجن النسا" تلتقي الفنانة روبي بالفنانة نيللي كريم في مسلسل لرمضان 2025.

وتعاقدت روبي على مشاركة نيللي كريم بطولة المسلسل وتبدأ التحضير له خلال الفترة المقبلة، ويجرى الآن اختيار باقي أبطال العمل الذي سيتم الكشف عن تفاصيله قريبا.

يذكر أن روبي غابت عن رمضان 2024، وكان آخر مسلسلاتها "حضرة العمدة" قدمته في رمضان 2023.

مسلسل "حضرة العمدة" من بطولة روبى، بسمة، سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبد الله وأحمد بدير، دينا، وفاء عامر، ومحمد محمود عبد العزيز، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وكريم عبد الخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وصولا عمر، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

أما نيللي كريم شاركت في رمضان 2024 في مسلسل "فراولة"، وهو مكون من 15 حلقة، تدور أحداثه في إطار كوميدي، حول شخصية "فراولة"، التي تقوم بممارسة العلاج باستخدام البلورات والأحجار ذات القوة الخاصة.