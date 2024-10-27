بعد 11 سنة من مشاركتهما في مسلسل "سجن النسا" تلتقي الفنانة روبي بالفنانة نيللي كريم في مسلسل لرمضان 2025.
وتعاقدت روبي على مشاركة نيللي كريم بطولة المسلسل وتبدأ التحضير له خلال الفترة المقبلة، ويجرى الآن اختيار باقي أبطال العمل الذي سيتم الكشف عن تفاصيله قريبا.
يذكر أن روبي غابت عن رمضان 2024، وكان آخر مسلسلاتها "حضرة العمدة" قدمته في رمضان 2023.
مسلسل "حضرة العمدة" من بطولة روبى، بسمة، سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبد الله وأحمد بدير، دينا، وفاء عامر، ومحمد محمود عبد العزيز، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وكريم عبد الخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وصولا عمر، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.
أما نيللي كريم شاركت في رمضان 2024 في مسلسل "فراولة"، وهو مكون من 15 حلقة، تدور أحداثه في إطار كوميدي، حول شخصية "فراولة"، التي تقوم بممارسة العلاج باستخدام البلورات والأحجار ذات القوة الخاصة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد "سجن النسا".. روبي ونيللي كريم تجتمعان في رمضان 2025 بعد 11 سنة من مشاركتهما في مسلسل سجن النسا تلتقي الفنانة روبي بالفنانة نيللي كريم في مسلسل لرمضان 2025.وتعا إقرأ المزيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع موقع الجمال وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.