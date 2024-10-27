وفاء عامر تكشف عن تبنيها لمشروع اجتماعي جديد

كشفت الفنانة وفاء عامر مؤخراً عن مشروع جديد بدأت التحضير له خلال الفترة الحالية لتشغيل الأرامل والمطلقات.

أوضحت وفاء عامر تفاصيل هذا المشروع عبر مداخلة هاتفية في برنامج "أنا وهو وهي" وقالت: "أنا مبحبش أقعد دقيقة من غير شغل ولو ده حصل بنهار.. والحاجة الوحيدة اللي بتخليني أنسى إني مش بشتغل إن يكون عندي شخصية مهمة مسيطرة على كل مشاعري وأحاسيسي". وتابعت: "هعمل مشروع طبخ من البيت، لن أتوقف، وهشغل فيه الأرامل والمطلقات، هعمل المشروع مش هيشتغل فيه حد قادر، دي وظيفتي، مش إني أفن بس".

كما كشفت وفاء عامر أنها مرت خلال الفترة الماضية بظرف صحي قاسٍ جداً، وذلك بعد كسر ذراعها، وكان الأطباء يظنون أنها سوف تعجز عن الحركة بذراعها مرة أخرى، لكنها ظلت تدعو الله بإيمان كبير حتى تنجو من هذا الأمر واستطاعت أن تعود لحياتها الطبيعية من جديد.

أما عن أخبارها الفنية تواجدت وفاء عامر في مسلسلين تم عرضهما في موسم دراما رمضان الأخير، الأول يحمل اسم "حق عرب" والذي ظهرت من خلاله بشخصية "صباح"، وشاركها في هذا العمل عدد من النجوم وهم أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.

أما العمل الثاني فيحمل اسم "جودر"، والذي دارت أحداثه في إطار من الدراما الممزوجة بالخيال، وقدمت من خلاله شخصية "فاطمة" والدة "جودر" الفنان ياسر جلال بطل العمل الرئيسي. وبجانب هؤلاء شاركت مجموعة أخرى في العمل، منهم ياسمين رئيس، نور اللبنانية، تارا عماد، وآخرون، والعمل من إخراج إسلام خيري، ومن تأليف أنور عبد المغيث.