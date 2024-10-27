شريف سلامة عن الجزء الثالث من "كامل العدد": استنوا مفاجأة

تحدث الفنان شريف سلامة عن الجزء الثالث من مسلسل "كامل العدد" ووعد الجمهور بمفاجآت.

وقال شريف سلامة في لقاء مع "نجوم FM": ""كامل العدد" الجزء الثالث أنا متحمس جدا قريته وسعيد جدا، اللي اتكتب غاية في الروعة واستنوا مفاجأة ويارب نجاح كبير زي الجزء الأول والتاني".

وتابع شريف سلامة متحدثا عن نجاح المسلسل وحصده للجوائز: "نجاح الجزء الأول كان قوي جدا أنا عملت أعمال كتير نجحت لكن "كامل العدد" كان ليه صدى مختلف وردود الفعل خصوصا الجزء التاني لأنه نجح أكتر من الأولاني".

وأكمل شريف سلامة: "كان دايما تخوفنا إن لو عملنا الجزء التاني إيه اللي هيجرى فلقينا أن لأ نجاح أكبر من الأول، فعندنا نفس التخوف في الجزء التالت".

مسلسل "كامل العدد" من بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، بدرة، إسعاد يونس، تميم عبده، جيهان الشماشرجي وإسعاد يونس، ميمي جمال، أحمد كمال، ألفت إمام، صدقي صخر، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، تأليف رنا أبوالريش، ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوى.