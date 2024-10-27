طبيب أحمد سعد يكشف تطورات حالته الصحية بعد خضوعه لعملية جراحية

كشف الدكتور نور الدين مصطفى، الطبيب المعالج للفنان أحمد سعد تفاصيل حالته الصحية.

وقال الدكتور نور الدين مصطفى خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "آخر النهار" مع الإعلامي تامر أمين: "بطمن الجمهور العملية تمت بنجاح الحمد لله، أحمد سعد بيعاني من تأكل وضمور في عظام الفك العلوي وكنا محتاجين نعمل نوع معين من الزراعة، هي عملية حساسة بتتعمل ببنج كلي وبتحتاج فريق قوي من أساتذة الجراحة متخصص في نوع العمليات ده لأنه دقيق".

وعن موعد عودة أحمد سعد للغناء مجددا قال: "هيحتاج من أسبوع إلى 10 أيام للشفاء والحمد لله قدرنا نعمل تركيبة ثابتة وبعدها هيقدر يغني عادي بشكل طبيعي".

وأضاف طبيب أحمد سعد: "الجزء الجراحي الكبير خلص هيعمل تركيبة مؤقتة وخلال 3 شهور يعمل التركيبات الدائمة ودي بتكون عملية بسيطة، وهيرجع حسب قدرة الجسم على التشافي سواء أسبوع أو أسبوعين لأن مكان العملية بيكون في انتفاخ وورم".

ورد دكتور نور الدين مصطفى على سؤال إن كان ما حدث لأحمد سعد هو نتيجة لإجراءات تجميلية قام بها في وجهه في وقت سابق وأوضح: "أنا معرفش إيه الإجراءات اللي عملها أحمد سعد لكن أي إجراء تجميلي ملوش علاقة بعظم الفك العلوي، دا بيكون نتيجة أن كان في استعداد في عظام الأسنان أو حصل خراج أو اتخلع سن ومركبناش مكانه، العظم محفوظ بالأسنان مجرد أنك خلعت بيحصل تأكل".