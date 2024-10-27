نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على سبب اختفاء جيهان سلامة عن الساحة الفنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة جيهان سلامة، عن سر غيابها من الساحة الفنية خلال السنوات الماضية، وتحدثت عن تجربتها مع مرض السرطان، وذلك خلال لقائها مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج «كلام الناس».

جيهان سلامة تكشف حقيقة ابتعادها عن الفن

وقالت جيهان سلامة: « في عام 2018 اكتشفت ورمًا في الرحم واستأصلت جزءًا منه، ثم لاحقًا أظهر المسح الذري ورمًا آخر في منطقة البطن، ما استدعى عملية لاستئصال الرحم بالكامل».

وأكدت جيهان سلامة، أنها تعافت بعد هذه الرحلة المرضية وأصبحت حالتها الصحية مستقرة، تلك المحنة غيرت نظرتها إلى الحياة بشكل كامل، حيث إن الصحة هي أغلى ما يمتلك الإنسان، وليس كما يظن البعض أن العمل والشهرة والأموال هم أفضل الأشياء.

آخر اعمال جيهان سلامة

وكان آخر أعمال الفنانة جيهان سلامة، هو الفيلم الروائي القصير «صابرة» والذي تم عرضه ضمن موسم 2018، والذي تناول قضايا العنف ضد المرأة من الزوج وهو العمل الذى يعبر بشكل أو بآخر عنها حيث تعرضت من جانب زوجها إلى عنف شديد وتعدى عليها بالضرب.

نبذة عن جيهان سلامة

ولدت جيهان سلامة فى 19 أغسطس 1970، تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية، وهي الشقيقة الصغرى للملحن فاروق سلامة، والموسيقار جمال سلامة والإعلامية ميرفت سلامة صاحبة برنامج تياترو، ولها شقيق أصغر هو خالد سلامة.

ابرز اعمال جيهان سلامة

وقدمت جيهان سلامة 40 عملا فنيا بين السينما والتلفزيون، شاركت في عدة أعمال تليفزيونية وسينمائية منذ التسعينات، ففى السينما قدمت (لحم رخيص، ديسكو ديسكو، أرض أرض)، وفي التليفزيون شاركت في مسلسلات (بين شطين ومية، العندليب، آخر أيام الحب، الركين).

أول تجارب جيهان سلامة السينمائية

كانت أول تجارب جيهان سلامة السينمائية عام 1993 في فيلم «ديسكو ديسكو» للمخرجة إيناس الدغيدي حيث شاركت في نحو ثمانية مشاهد فقط، وفي عام 1995 كانت بدايتها الأكبر في فيلم «لحم رخيص» الذي كان أيضًا من إخراج إيناس الدغيدي.