نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إطلالة مثيرة.. أسما شريف منير تثير جدلا في مهرجان الجونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلت أسما شريف منير علي جمهورها ومتابعيها عبر منصات التواصل الاجتماعي من خلال مقطع فيديو أثناء وجودها في مهرجان الجونة، وظهرت بوزن زائد مما أثار استعجاب معجبيها بسبب تغير ملامحها.

أسما شريف منير تثير جدلا في مهرجان الجونة

نشرت أسما شريف منير عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، مجموعة صور لها من حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي، وظهرت بإطلالة جريئة في حفل الافتتاح، وعلقت: "عارفة إني بنزل الصور متأخر، بس عادي يعني، صح ولا إيه".

أسما شريف منير تعلن عن دخولها في مشروع جديد

سبق، نشرت أسما شريف منير تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”، تعلن فيه بيع سيارتها من أجل الدخول فى مشروع جديد، قالت: "قررت أشارككم رحلتي اللي ببدأها من الصفر للمرة الثالثة في حياتي، كنت فاكرة إني هنزل الفيديو ده بعد سنين كتير بس قلت أكون معاكم خطوة بخطوة، وعايزاكم تكونوا جزء منها”.

أضافت أسما: “أنا بقالي 15 سنة مسئولة عن نفسي، طبعًا لما بنهار خالص أبويا بيلحقني بس بعيد عن كده ده قراري، إني أكون مسئولة عن نفسي.. المهم قررت بعد رحلة طويلة من الهيلنج والشغل على تطوير نفسي، إني إحقق حلم كنت بحلم بيه من زمان أوي، كان دايمًا فيه ناس بتحاربني وبتعطلني إني أحقق حلمي في الشركة دي وكم الناس اللي أحبطتني وقالت لي بلاش ومش وقته وهيحاربوكي، إنتي عبيطة في حد يبيع عربيته في الغلا ده، مش هتعرفي تجيبي عربية تاني”.

واختتمت أسما شريف منير: “أنا صممت عشان مؤمنة بحلمي وعادي إني أتكسف شوية وأبني تاني زي ما بنيت أولاني وتاني، أنا مقتنعة إننا إحنا اللي بنعمل الفلوس مش هي اللي بتعملنا، والرزق متقسم ومحفوظ فاللي يحارب يحارب واللي يحبط يحبط، وأنا مكملة، عمرو مؤمن زيي بالظبط وعنده نفس حماسي وحلمي فقرر يجازف هو كمان ونبدأ مشروعنا بكل طاقتنا وبكل حاجة جوانا من طاقة.. كملوا معانا الرحلة لسه في تفاصيل كتير.