نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ببدلة زرقاء.. ليلى زاهر تتألق وتخطف الأنظار بأحدث ظهور لها عبر "إنستجرام" (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شاركت الفنانة ليلى زاهر، جمهورها ومتابعيها صورًا جديدة لها من أحدث جلسة تصوير تعرضت لها، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

إطلالة الفنانة ليلى زاهر

تألقت ليلى، ببدلة باللون الأزرق الفاتح حيث كانت تليق بها وتبرز مدى رشاقتها، ومن الناحية الجمالية اعتمدت على الميكب الهادئ الذي يبرز جمال ملامح وجهها، وتركت شعرها الأشقر الطويل منسدلًا بطريقة جذابة.

ليلى زاهر تخطف الأنظار بأحدث ظهور لها

ليلى زاهر تخطف الأنظار بأحدث ظهور لها

ليلى زاهر تخطف الأنظار بأحدث ظهور لها

ليلى زاهر تخطف الأنظار بأحدث ظهور لها

ليلى زاهر تخطف الأنظار بأحدث ظهور لها

ليلى زاهر تخطف الأنظار بأحدث ظهور لها

ليلى زاهر تخطف الأنظار بأحدث ظهور لها

ليلى زاهر تخطف الأنظار بأحدث ظهور لها

ليلى زاهر تخطف الأنظار بأحدث ظهور لها

آخر أعمال الفنانة ليلى زاهر

يُذكر أن آخر أعمال ليلى زاهر، هو مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" بطولة الفنانة الشابة سلمى أبوضيف في أول بطولة مطلقة لها، ويشاركها كلًا من انتصار، محمد محمود، فرح يوسف، هند عبدالحليم، إسلام إبراهيم، والعمل من تأليف سمر طاهر، وفكرة وإخراج ياسمين أحمد كامل.

أحداث مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"

تدور أحداث المسلسل في إطار درامي تشويقي عن قصة حقيقية، حول (شيماء)، وهي فتاة تنحدر من عائلة بسيطة، تعاني من الفقر، تحاول هي وشقيقتها تخطي تلك الحياة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، فهي مهووسة بموقع الـ(تيك توك)، حيث تقع لهما العديد من الأمور المشوقة، وتتوالى الأحداث.