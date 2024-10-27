قنوات ART تنعى الفنانة شريفة ماهر: من نجوم الزمن الجميل

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أحمد جودة - القاهرة - نعت قنوات ART الفنانة الكبيرة شريفة ماهر، التي رحلت عن عالمنا أمس بعد حياة حافلة بالأعمال الفنية، حيث تعد واحدة من أبرز نجوم الزمن الجميل الذين قدموا أعمالا وبطولات ستظل خالد في تراثنا الفني.

شيعت جنازة الفنانة الراحلة شريفة ماهر اليوم، الأحد 27 أكتوبر، من مسجد مصطفى محمود في منطقة المهندسين، حيث كانت الأجواء مليئة بالحزن والأسى.

وقد حضر الجنازة عدد كبير من الأهل والأصدقاء الذين جاءوا لتقديم واجب العزاء، بينما ودعها زوجها ونجلها بقلوب منهارة، تأثرًا بفراقها.

فيما كتب شريف، ابن الراحلة، عبر صفحته على "فيسبوك" قبل الجنازة بيوم: «صلاة الجنازة غدًا بعد صلاة الظهر من مسجد مصطفى محمود.. تقبل الله منكم».

نبذة عن شريفة ماهر



جدير بالذكر أن الفنانة شريفة ماهر، اكتشفها الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب، وبدأت مسيرتها الفنية مع كبار النجوم، حيث قدمت عشرات الأفلام الناجحة منها "كرامة زوجتي" و"الفانوس السحري" و"رابعة العدوية" و"إسماعيل يس في البوليس "و "قصر الشوق" و"جفت الدموع" و"المدير الفني".