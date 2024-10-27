نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد مشاركتهم معًا في احتفالية القبائل العربية.. أنغام توجه رسالة لـ محمد منير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



حرصت أنغام على توجيه رسالة للكينج محمد منير بعد مشاركتهم معًا في احتفالية القبائل العربية بمناسبة انتصارات اكتوبر بالعاصمة الادارية بوجود الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس.

ونشرت أنغام من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة معه معلقة:"بحبك حب كبير وبتشرف بوقوفي جنبك والغنا معاك يا كينج يا حبيب قلب كل المصريين".



و قام الفنان محمد منير بغناء أغنية جديدة "يبهروك" بجانب أنغام في نهاية الحفل قبل كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهى من كلمات ايمن بهجت قمر، ألحان عزيزالشافعي، توزيع طارق مدكور.

آخر أعمال الفنانة أنغام



وكانت آخر أعمال الفنانة أنغام، هي اغنية «حلفونا»، وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «يوتيوب»، وهي من كلمات مصطفى حدوتة، ألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع نادر حمدي، ميكس نادر حمدي، ماستر أمير محروس، وجاءت كلماتها: «أدي بلدنا وأدي الرجالة جاهزين، مين يتعدى حدوده ع المصريين، أدي الأرض وأدي الرجالة واقفين، مسكنا في إيدنا كتاب وحلفنا يمين، حلفونا حلفونا، ع الأمانة اللى في إيدينا، حلفونا حلفونا إن إحنا نشيلها في عنينا، حلفونا حلفونا، ع الأمانة اللى في إيدينا، حلفونا حلفونا، عمرنا ما نفرط في سينا، بلدي ترابها دهب وحجرها ياقوت، لو هنموت علشانه أهلًا بالموت»