نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "شكرًا من قلبي".. نور النبوي يوجه رسالة لجمهوره في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبر الفنان الشاب نور النبوي، بسعادته البالغة بردود فعل الجمهور موجهًا رسالة لمحبيه بعد عرض أولى حلقات مسلسله الجديد "6 شهور"، والذي يعرض حاليًا على من منصة “watch it”.

ونشر نور النبوي صور من كواليس المسلسل عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهان «انستجرام»، وعلق عليها قائلًا: "مراد الصايغ.. مسلسل 6 شهور دلوقتي على watch it، شكرًا من قلبي لكل ردود الفعل العظيمة على أول حلقتين".

تدور أحداث مسلسل 6 شهور في إطار اجتماعي لايت، يناقش عالم الـ Real Estate، كما يركز على حياة الشباب ومشاكلهم في العمل بعد التخرج من الجامعة.

أبطال مسلسل 6 شهور



يشارك في بطولة مسلسل 6 شهور: نور النبوي، نور إيهاب، أمجد الحجار، وميشيل ميلاد، ويعتمد على ظهور العديد من ضيوف الشرف، ومن تأليف عمرو أبوزيد وأحمد هشام وإخراج مصطفى صولي، وإنتاج شركة أروما.