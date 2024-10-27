نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالبرتقالي.. إنجي علاء من العرض الخاص لفيلم ماء العين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت المؤلفة إنجي علاء على حضور العرض الخاص لفيلم ماء العين على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي.

وشاركت إنجي علاء مجموعة صور لها أثناء حضورها من العرض الخاص للفيلم وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وكتبت عليها معلقة: "من العرض الخاص لفيلم ماء العين بمهرجان الجونة السينمائي".

فيلم ماء العين في مهرجان الجونة

وشارك فيلم ماء العين مؤخرًا في المسابقة الرسمية بالدورة 74 لمهرجان برلين السينمائي الدولي، كما عرض الفيلم كذلك ضمن فعاليات الدورة الـ 68 من مهرجان لندن السينمائي، ونافس في المسابقة الدولية المخخصة للأفلام الطويلة، ليكون مهرجان الجونة ثالث محطات الفيلم التونسي، واليوم يشارك في مهرجان الجونة السينمائي.

تفاصيل فيلم ماء العين

فيلم ماء العين من تأليف وإخراج مريم جُعبر، وبطولة صالحة النصراوي ومحمد حسين قريع ومالك مشرقي وآدم بيسا وديا ليان، وتدور أحداث الفيلم حول عائلة تعيش في مزرعة بالشمال التونسي تنقلب حياتها رأسا على عقب وتفقد استقرارها بعد سفر اثنين من أولادها «مهدي وأمين» ثم عودة أحدهما من داعش صحبة زوجته الحامل.