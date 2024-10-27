تفاصيل شخصيات مسلسل وتر حساس قبل عرضه على ON

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رياض - احمد صلاح - ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق مسلسل وتر حساس بطولة الفنانة صبا مبارك، عبر قناة ON، الذي يشهد أحداثا تشويقية حسبما كشف البرومو الرسمي، وهو من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التي تسعى بشكل متواصل لتقديم متعة حقيقية للجمهور طوال العام.

ويشهد مسلسل وتر حساس عودة لتعاون الثنائي صبا مبارك ومحمد علاء، بعد نجاحهما الكبير العام الماضي في مسلسل بين السطور، الذي جرى عرضه أيضًا عبر قناة ON، وتصدر مؤشر محركات البحث جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي طوال حلقات عرضه.

وتدور أحداث قصة مسلسل وتر حساس في إطار اجتماعي تشويقي مثير، إذ تعتمد أحداثه على عدة قضايا مهمة وهي الخيانة والصداقة والابتزاز.

ووتجسد صبا مبارك شخصية طبيبة تجميل تدعى سلمي، ويتوفى زوجها، وتقع في علاقة حب مع زوج صديقتها، وتبدأ حياتها في التعقيد ومواجهة المشكلات.

بطلات مسلسل وتر حساس قبل عرضه اليوم

وخلال الخيوط الدرامية للأحداث تكشف عن الأصدقاء المقربين لشخصية سلمى وهي رغدة وتقوم بدورها الفنانة هيدي كرم، وتعمل مديرة تسويق في أحد مراكز التجميل، ولديها طموح كبير بمجال عملها، بالإضافة لصديقتهم الثالثة كاميليا وتجسد شخصيتها الفنانة إنجي المقدم، وتعمل محامية ومتزوجة من الفنان محمد علاء، الذي تبدأ من خلاله المشكلات في حياتهما الزوجية التي تكشف عنها أحداث المسلسل.

مواعيد عرض مسلسل وتر حساس