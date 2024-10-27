نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب فنانه شهيرة.. نيكول سابا تتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة نيكول سابا محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما جددت اللقاء بينها وبين الفنانة ياسمين عبدالعزيز في مسلسل "وتقابل حبيب"، والذي من المقرر عرضه في رمضان 2025.

أبطال مسلسل وتقابل حبيب

مسلسل "وتقابل حبيب" من تأليف عمرو محمود يس وإخراج محمد الخضيري ويلعب بطولته النجوم ياسمين عبد العزيز ونيكول سابا وكريم فهمي، ومن إنتاج شركة سينرجي.

ياسمين عبدالعزيز ونيكول سابا

سبق، وشارك الثنائي ياسمين عبدالعزيز ونيكول سابا في فيلم تمن دستة أشرار، منذ 18 عاما، الذي عُرض في 2006، وقدم بطولته محمد رجب، الراحل خالد صالح، ولطفي لبيب، والفيلم من تأليف خالد جلال ووائل عبدالله وإخراج رامي إمام

آخر أعمال نيكول سابا

وكان آخر أعمال نيكول سابا هي مسرحية الليلة الكبيرة، وايضا طرحت اغنيه "الباب يفوت جمل" مؤخرا وهي كلمات أمير طعيمة وألحان محمد يحيى وتوزيع وماستر علي فتح الله، مسلسل نقل عام مع محمود حميدة آخر أعمالها والذي عُرض ضمن أعمال الـ Off Season في عام 2022، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي شعبي تشويقي، وضم العمل سوسن بدر، أحمد بدير، ريم البارودي، سميحة أيوب، دينا، ميرهان حسين.

آخر أعمال ياسمين عبدالعزيز

وكان آخر أعمال ياسمين عبدالعزيز مسلسل ضرب نار الذى تم عرضه فى شهر رمضان قبل الماضى 2023، والعمل من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، زينة منصور، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.

كما شاركت في فيلم "الأبلة طمطم" الذى تم عرضه عام 2018 وشارك في بطولته: حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، محمد محمود، مصطفى أبو سريع، أيمن وتار، خالد منصور، أنعام سالوسة، شادي ألفونس، تميم عبده وعدد من الأطفال ومن تأليف أيمن وتار وإخراج علي أدريس.