نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب الزعيم.. إسعاد يونس تتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت النجمة الكبيرة إسعاد يونس محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما وجهت كلمة لـ "الزعيم" عادل إمام، وحكت ذكرياتها مع فيلم "الأفوكاتو" وذلك ضمن جلسة حوار نظمها مهرجان الجونة السينمائي بفعاليات دورته السابعة، والتي كانت تديرها الفنانة يسرا.

سبب تصدر اسعاد يونس التريند

وقالت إسعاد يونس: "الفيلم كان صعب لأنه تأليف وإخراج رأفت الميهي وهو من عباقرة السينما المصرية، الوحيد اللي كان فاهم الفيلم هو عادل إمام، إحنا بنصور وبنحاول نفهم إحنا مش عميقين، عادل إمام كان فاهم المورال اللي ورا الفيلم، كواليس التصوير كانت رهيبة روحنا نصور في الإسماعيلية وكان فيها حي جديد محدش ساكن فيه يا دوب البيوت واخدة اللون، ونزلنا في أوتيل أنا ويسرا مع بعض في أوضة فيها سريرين وحوض بس، في تفاصيل كتير يصعب شرحها".

وأكملت اسعاد يونس: "في يوم أخدونا هنصور في الشقة اللي بنعيش فيها كانت دور أرضي، الحي فاضي تماما دخلنا نصور طلعنا لقينا الإسماعيلية كلهم برا البيت، وقتها كانت الدنيا مطرة وحطولنا طوب نعدي عليه جرينا بسرعة وقعدنا في مدرسة فاضية عقبال ما يمشوا الناس، فضلنا محبوسين لفترة ولقينا النسخة الأولى من الفيلم وبقينا نتخيل المشاهد بطريقة غريبة، من ذكريات الفيلم أنه انتهى بمشكلة كبيرة كنا هنتحبس وحصل قضية ومعرفش ليه اتهمت إني واقفة في المحكمة بغري الهيئة وأنا لابسة جلبية وطرحة وكنت هتحبس لكن عدت على خير والفيلم بقى من الكلاسيكيات ومن أهم الأفلام ونتج عنه الصداقة الطويلة بيني وبين يسرا".

واختتمت إسعاد يونس حديثها بتوجيه رسالة لـ الزعيم: "هنيئا للأحفاد إنك عايش وسطهم تلعب معاهم وهذه لحظات ثمينة، وأنت جوة القلب والعين مدى الحياة وما بعد الحياة"

جدير بالذكر أن الجلسة شهدت حضور كوكبة من نجوم الفن، بينهم: حسين فهمي، أشرف عبدالباقي، أحمد حاتم، أشرف زكي، روچينا، يوسف عثمان، عمرو منسي المدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي.

فيلم الأفوكاتو

فيلم الأفوكاتو بطولة عادل إمام ويسرا، إخراج رأفت الميهي، انتاج عام 1983 وتم عرضه في 1 نوفمبر 1983، تدور احداث الفيلم حول محامي يدعى حسن سبانخ، يحاول التأقلم مع أوضاع السجن أثناء قضاءه عقوبة الحبس لمدة شهر بسبب إهانته للمحكمة في أحد القضايا، يتمكن من إقامة العديد من العلاقات الملتوية أبرزها مع تاجر المخدرات حسونة محرم، وسليم أبو زيد أحد مراكز القوى في الستينيات، ويلعب سبانخ على جميع الحبال ويبدأ في تحريك النظام القضائى وأوضاع المجتمع المقلوبة كعرائس الماريونيت.