أحمد عصام يستقبل عزاء والدته بمسجد المشير طنطاوي.. اليوم

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان أحمد عصام، عن موعد عزاء والدته، التي رحلت عن عالمنا أول أمس، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

موعد عزاء والدة أحمد عصام

حيث نشر "عصام" صورة جمعته بوالدته الراحلة، وكتب عليها قائلًا: "عزاء المغفور لها بإذن الله والدتي الحاجة فوزية عبد الرؤوف، يوم الأحد 27 أكتوبر بمسجد المشير طنطاوي القاعة الكبيرة عقب صلاة المغرب إن شاء الله".

منشور أحمد عصام



وفاة والدة أحمد عصام

والجدير بالذكر أنه قد كشف الفنان أول أمس، أحمد عصام عن وفاة والدته من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" كتب قائلًا: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. لله ما أعطى وله ما أخذ وكل شىء عنده بأجل مسمى.. فقدت أغلى ما فى حياتى وأغلى شىء عندى أمى الغالية الحاجة فوزية عبد الرؤوف.. دعواتكم لها بالرحمة والمغفرة".



و أضاف:" صلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس".