نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "العلمين مدينة كل الشهور".. على شاشة "الوثائقية" قريبًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعلن قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن إنتاج الفيلم الوثائقي "العلمين.. مدينة كل الشهور"، وعرضه على شاشة قناة "الوثائقية" قريبًا.

تحول العلمين إلى مدينة من الجيل الرابع

يوثق الفيلم قصة تحول العلمين من مدينة صغيرة على ساحل البحر الأبيض المتوسط إلى واحدة من أحدث مدن الجيل الرابع في مصر والشرق الأوسط.

العلمين: تجمع سكاني متكامل الخدمات

يبرز الفيلم كيف أصبحت العلمين تجمعًا سكانيًّا متكامل الخدمات، وركيزة أساسية للتنمية، والسياحة، والاستثمار.

رصد الإنشاءات والمرافق داخل المدينة

يرصد الفيلم أهم الإنشاءات والمرافق التي تم تنفيذها داخل المدينة، من بنية أساسية متطورة، ومستشفيات، ومدارس، وجامعات، ومواقع سياحية وترفيهية وثقافية.

جذب العلمين للمصريين والأجانب

يستعرض الفيلم كيف استطاعت العلمين أن تجذب الكثير من المصريين والأجانب بفضل تطورها الشامل وموقعها الاستراتيجي.