نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "ما وراء الحشاشين".. على شاشة "الوثائقية" قريبًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعلن قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إنتاج الفيلم الوثائقي "ما وراء الحشاشين"، وعرضه على شاشة "الوثائقية" قريبًا.

توثيق مراحل إنتاج مسلسل "الحشاشين"

يوثق الفيلم مراحل صناعة وإنتاج مسلسل "الحشاشين"، الذي حقق نجاحًا جماهيريًّا واسعًا داخل مصر وخارجها، خلال عرضه في شهر رمضان الماضي 2024.

رحلة خروج المسلسل إلى النور

يتناول الفيلم رحلة خروج المسلسل إلى النور على مدى عامين، مستعرضًا بعض الجوانب الفنية مثل الكتابة، التمثيل، الإخراج، واستخدام تقنيات التصوير الحديثة، الديكور، والجرافيك.

الربط بين التاريخ والخيال الدرامي

يربط الفيلم بين الوقائع التاريخية لنشأة فرقة "الحشاشين" في القرن الحادي عشر الميلادي، والخيال الدرامي الذي عبر عنه صُناع المسلسل.

تحليل ديني وسياسي لشخصية "حسن الصباح"

يقدم الفيلم الوثائقي تحليلًا دينيًّا وسياسيًّا ونفسيًّا واجتماعيًّا لشخصية "حسن الصباح"؛ مؤسس فرقة "الحشاشين"، وتأثير أفكاره على الجماعات المتطرفة والتنظيمات الإرهابية.

التصوير والمقابلات مع النقاد والخبراء

تم تصوير الفيلم داخل ديكور مسلسل "الحشاشين" بمدينة الإنتاج الإعلامي في مصر، مع عدد من النقاد والكُتاب والخبراء، بالإضافة إلى مقابلات خارج القاهرة في عواصم دولية مختلفة.