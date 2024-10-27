لهذا السبب.. شريفة ماهر تتصدر تريند جوجل

القاهرة - محمد ابراهيم -



تصدرت اسم الفنانة شريفة ماهر تريند محركات بحث جوجل، نظرا لانتشار خبر وفاتهاحيث توفت عن عمر يناهز 92 عاما بعد صراع مع مرض السرطان.

وأعلن نجل الفنانة شريفة ماهر، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك خبر وفاة والدته، كاتبا: "توفيت إلى رحمة الله، أمي الحاجة شريفة ماهر أرجو الدعاء لها".



ويبرز دوت الخليج دوت الخليج في هذا التقرير عن أبرز المحطات الفنية ل شريفة ماهر



ولدت الفنانة شريفة ماهر عام 1932، اسمها الحقيقي هدى ماهر، ودرست في إحدى المدارس الفرنسية، ومن أبرز أفلامها: "رجل له ماضى"، "أبناء الشيطان"، "المصير"، و"عذراء وثلاثة رجال"، و"كلمة السر"، و"بئر الأوهام"، و"الفرن"، و"جفت الدموع"، و"كرامة زوجتي"، و"قصر الشوق"، و"فارس الصحراء"، و"العقلاء الثلاثة"، و"المدير الفني"، و"الحياة حلوة"، و"فاتنة الجماهير"، و"رابعة العدوية"، و"شاطئ الحب"، و"لن أعترف" و"أعز الحبايب" و"الفانوس السحري".

واشتهرت شريفة ماهر بأدوار السيدة المتسلطة القوية.

وفاة شريفة ماهر

ويرجع سبب وفاة شريفة ماهر، تعرضها لهبوط حاد في الدورة الدموية؛ إذ تعرضت له أكثر من مرة في الفترة الأخيرة، وكانت تحت الرعاية الطبية بالمستشفى، لكنها عادت لمنزلها لاستئناف العلاج بعد تحسنها لبعض الوقت.







وكشفت شريفة خلال تصريحات تليفيزيونية عن معاناتها مع اولادها دحيث قالت إنها تعرضت للضرب على يد أبنائها بسبب الميراث، مشيرة إلى أنها أصيبت بكسر في ذراعها بسبب الاعتداء بالضرب عليهأضافت خلال لقاء تلفزيوني، أن نجلها شريف، هو الذي اعتدى عليها بعدما تودد لها، وأمسك يدها؛ كي توقع على أوراق هي لا تعلم عنها شيئابسبب ضعف نظرها .