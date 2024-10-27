لهذا السبب...نسليهان أتاغول تتصدر تريند جوجل

القاهرة - محمد ابراهيم -

في حدث أثار اهتمام عشاق الفن والثقافة، تصدرت الممثلة التركية الشهيرة نسليهان أتاغول الترند بعد زيارتها الأولى لمصر. حيث شاركت جمهورها مجموعة من الصور الرائعة لها وهي تستمتع برحلة نيلية ساحرة، مُعبرة عن سعادتها بالتجربة الجديدة. عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، علقت على الصور بعبارة: "رحلة على النيل"، مما أسعد جمهورها المصري وزاد من تفاعلاتهم.

نسليهان جاءت إلى القاهرة لحضور الافتتاح الرسمي للنسخة الرابعة من معرض "Forever Is Now"، الذي يُقام في هضبة الأهرامات حتى 16 نوفمبر. المعرض يضم أعمال 12 فنانًا تشكيليًا من مختلف دول العالم، مما يجعله حدثًا فنيًا مميزًا في قلب التاريخ المصري.

تعتبر هذه الزيارة الأولى لنسليهان لأرض الكنانة، حيث تألقت بإطلالتها الجميلة، مما جعلها محط أنظار وسائل الإعلام وجمهورها.

حمل نسليهان واعتذار عن مسلسلها الحب في أيام الاحتلال

وفي سياق آخر، كانت نسليهان قد أعلنت مؤخرًا خبر حملها من زوجها الممثل التركي قادر دوغلو، حيث عبّرت عن سعادتها الكبيرة بهذه المناسبة عبر إنستجرام، مُؤكدةً أنها ترغب في الحفاظ على خصوصية هذه اللحظة. كما اعتذرت عن المشاركة في المسلسل التركي المنتظر "الحب في أيام الاحتلال" بسبب حملها، مما دفع فريق العمل للبحث عن بديل لها.

تتواصل رحلة نسليهان أتاغول في عالم الفن، حيث تجمع بين النجومية والحياة الشخصية، مما يجعلها واحدة من أبرز النجوم في الساحة الفنية.