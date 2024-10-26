أسماء جلال تتألق بإطلالة ساحرة في مهرجان الجونة السينمائي

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أحمد جودة - القاهرة -

شاركت الفنانة أسماء جلال، جمهورها ومتابعيها صورًا جديدة لها من مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة، حيث خطفت الأنظار بإطلالتها الساحرة، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

إطلالة الفنانة الجميلة أسماء جلال

و تألقت أسماء جلال، بفستان أنيق باللون الوردي الفاتح وهو من الفساتين الطويلة الناعمة وتميز بالطبقات المدرجة الرقيقة على طول الفستان حيث زادته بساطة وأناقة على السجادة الحمراء ولفت أنظار الجميع إليها، ومن الناحية الجمالية أعتمدت على الميكب الهادئ الذي يبرز جمال وجهها وتركت شعرها الأسود الطويل منسدلًا بطريقة جذابة نالت إعجاب الجمهور.

أسماء جلال من مهرجان الجونة خلال دورته السابعة

أسماء جلال من مهرجان الجونة خلال دورته السابعة

أسماء جلال من مهرجان الجونة خلال دورته السابعة

أحدث أعمال الفنانة أسماء جلال



تحضر أسماء، لعدة أعمال تشارك بها في الفترة المقبلة ومنها فيلم "الفستان الأبيض"، وتدور أحداث الفيلم في إطار من الدراما حول صديقتين من حي فقير توشك إحداهما على الزواج، لكن يتلف فستان زفافها في نفس يوم الحفل، فتخوض رحلة في القاهرة مع صديقتها المقربة للبحث عن فستان آخر، وشارك في بطولة العمل كلًا من: ياسمين رئيس، أحمد خالد صالح، سلوى محمد علي، ميمي جمال، أسماء جلال، والعمل من تأليف وإخراج جيلان عوف.

و تحضر آيضا لفيلم "هيبتا: المناظرة الأخيرة"، وشارك في بطولته كريم فهمي، منة شلبي، سلمى أبو ضيف، كريم قاسم، أسماء جلال، مايان السيد، حسن مالك، محمد ممدوح، والعمل من تأليف محمد جلال وقصة محمد صادق، وإخراج هادي الباجوري.

مهرجان الجونة السينمائي هو واحد من أبرز الفعاليات السينمائية في المنطقة، ويُعقد سنويًا في مدينة الجونة على ساحل البحر الأحمر في مصر. يهدف المهرجان إلى دعم وتطوير صناعة السينما في المنطقة، ويجمع نخبة من نجوم وصناع السينما من مختلف أنحاء العالم. إليك بعض الفعاليات البارزة التي تُقام خلال المهرجان:



العروض السينمائية

يتم عرض مجموعة متنوعة من الأفلام من مختلف الأنواع، بما في ذلك الأفلام الروائية الطويلة، الأفلام القصيرة، والأفلام الوثائقية. تُعرض الأفلام في عدة مواقع داخل مدينة الجونة.

الورش والندوات

يُنظم المهرجان ورش عمل وندوات تعليمية تهدف إلى تطوير مهارات صناع الأفلام والمواهب الشابة. تشمل هذه الورش موضوعات مثل كتابة السيناريو، الإخراج، الإنتاج، والتصوير السينمائي.

اللقاءات والنقاشات

تُعقد جلسات نقاشية ولقاءات مع نجوم وصناع السينما، حيث يتم مناقشة أحدث الاتجاهات والتحديات في صناعة السينما. هذه الجلسات توفر فرصة للحضور للتفاعل مع الخبراء والاستفادة من تجاربهم.

الجوائز والتكريمات

يتم تكريم أفضل الأفلام والمواهب السينمائية من خلال توزيع الجوائز في حفل ختامي كبير. تشمل الجوائز فئات متعددة مثل أفضل فيلم، أفضل مخرج، وأفضل ممثل/ممثلة.

الفعاليات الاجتماعية

بالإضافة إلى الفعاليات السينمائية، يُنظم المهرجان مجموعة من الفعاليات الاجتماعية والحفلات التي تتيح للحضور فرصة للتواصل والاستمتاع بأجواء المهرجان.