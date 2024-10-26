محمد الشرنوبي مفاجأة حفل افتتاح الجونة بأغنية مستوحاة من أغاني الأفلام

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أحمد جودة - القاهرة -



فاجئ النجم محمد الشرنوبي جمهور حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بأغنية مستوحاة من الاغاني الناجحة لمجموعة من الأفلام القديمة وهي اغاني النور مكانه في القلوب وهي أغنية فيلم امير الظلام للنجم مدحت صالح واغنية وياك أغنية فيلم لحن الخلود للموسيقار فريد الاطرش واغنية فيلم بوحة لمحمد سعد ومي عز الدين واخيرا اغنية احنا التلاتة سكر نباتة للنجوم شادية وشكوكو واسماعيل يس من فيلم ليلة العيد.

شرنوبي وأغنية حلفة 9



وتداول رواض مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لشرنوبي مع أسماء جلال وهم يغنون مقطع من أغنية جديدة بعنوان "حفلة ٩" وتحمس لها الجمهور، وأشار شرنوبي أنه سيتم طرحها قريبًا.



آخر أعمال محمد شرنوبي

ةكانت آخر أعماله المعروضة فيلم انا لحبيبي وينتظر عرض مجموعة من الأعمال منها فيلم بضع ساعات في يوم ما ومسلسل إقامة جبرية ويواصل حاليا تصوير دوره في المسلسل الرمضاني الجديد إش إش والمنتظر عرضه في رمضان القادم مع النجمة مي عمر والمخرج محمد سامي.

آخر أعمال شرنوبي الغنائية



وكان آخر أعمال محمد الشرنوبي، هي أغنية ملكة زمانك، وهي ثاني أغاني ألبومه الجديد، من تأليف مصطفى ناصر وتوزيع إسلام الأزرق، وجاءت وأغنية حالي لـ محمد الشرنوبي، بالتعاون مع الملحن عزيز الشافعي، وتوزيع ومكس جلال حمداوي، وتسجيل خالد سند.

كلمات الأغنية



جربت كل حاجة

عشان أنسى وفشلت

فى بعدك اتقتلت

عطلت دبلت

مش عايز أعيش في دنيا

انت مش فيها ثانية

وعايز فرصه تانيه

بحبك مازلت

جربت كل حاجة

عشان أنسى وفشلت

فى بعدك اتقتلت

عطلت.. دبلت

مش عايز أعيش فى دنيا

انتى مش فيها ثانيه

وعايز فرصه تانيه

بحبك مازلت

يا وردة الربيع

بضيع بضيع

حالي بعدك وضيع

وفينك انتي فين

جمالك البديع

الشوق عدى الحدود

الشوق فوق الفظيع

شاريكي ومش هبيع

وحالي يصعب عليكي حالي

لو تسالي صحابي

هتعرفي عذابي

طول بعدك وانشغالي

لو كنت لسه غالي

هترجعي في كلامك

وحشني كتير سلامك

وبيكي العمر

حالي