نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في أول إنتاج له.. أحمد السقا يتعاون مع إيمن بهجت قمر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حالة من النشاط الفني المكثف يعيشها النجم أحمد السقا في الآونة الأخيرة، حيث يرتبط بأكثر من عمل جديد، حيث تعاقد مؤخرًا على بطولة فيلم باسم "هيروشيما" من إنتاج أيمن بهجت قمر، والذي يخوض به أولى تجاربه في مجال الإنتاج السينمائي بعد نجاحه الكبير خلال السنوات الماضية في مجال الشعر الغنائي وكتابة سيناريوهات الأعمال الفنية المتنوعة ما بين السينما والمسرح والدراما.

فيلم هيروشيما

فيلم هيروشيما، من نوعية أعمال الإثارة والتشويق، ومن إنتاج شركة ABK BAHGAT KAMAR media pro لـ أيمن بهجت قمر، بالإضافة إلى المنتجين أحمد بدوي وزيد الكردي ومن إخراج أحمد نادر جلال، وجاري حاليًا التعاقد بشكل رسمي مع باقي النجوم المشاركين في العمل بجانب أحمد السقا.

أحمد فهمي يتعاون مع أحمد السقا في فيلم “أحمد وأحمد”

ومن ناحية أخرى، يواصل أحمد السقا خلال الفترة الماضية تصوير فيلم أحمد وأحمد، والذي يجمعه بـ أحمد فهمي لأول مرة في بطولة مشتركة بينهما، وتشارك به جيهان الشماشرجي، وجاري حاليًا الاتفاق مع باقي الأبطال المشاركين به، والعمل من إخراج أحمد نادر جلال.