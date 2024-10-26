مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدًا يكشف عن لجنة تحكيمه

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أحمد جودة - القاهرة - كشف مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدًا المقرر انطلاقه في الفترة من 3 حتى 7 نوفمبر 2024 بالعين السخنة برئاسة الدكتور أسامة أبو نار عن لجنة تحكيم مسابقة الأفلام التي لا تزيد مدتها عن الـ 5 والـ 10 دقائق.

تفاصيل المسابقة



اللجنة يترأسها المخرج السنغالي الكبير موسي توريه وتضم في عضويتها الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، والبروفيسور ارسين اركاليان من أكاديمية يارفيان بأرمينيا، والمخرج العالمي الفرنسي جزائري الأصل حميد بن عمرة، والموزعة والمنتجة والمخرجة المغربية إيمان مصباحي، وهاني الملا الرئيس التنفيذي لجمعية السينما السعودية، والكاتب والسيناريست العراقي حامد المالكي.

المخرج حميد بن عمرة



وأعرب المخرج حميد بن عمرة عن سعادته بالمشاركة في لجنة تحكيم المهرجان وذكر أنه شارك بأفلامه في مهرجانات مصرية مثل القاهرة، وأنه على المستوى الشخصي مرتبط بمصر وجدانيًا وفنيًا. وأكد أنه يأمل في القريب العاجل تنفيذ عمل مشترك مع سينمائيين مصريين.

أهمية الأفلام القصيرة جدًا



قال هاني الملا: إن صعوبة الأفلام القصيرة جدًا تقابلها مسؤولية كبيرة أيضًا في لجان تحكيمها، خاصة وأن المنافسة بين الأفلام تتسم بالندية لأنها تتميز بالمستوى الفني العالي لقلة زمنها الذي لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة.

تنوع أعضاء لجنة التحكيم



ومن جانبه، قال زياد باسمير نائب رئيس المهرجان: إن إدارة المهرجان راعت التنوع في اختيار أعضاء لجنة التحكيم لإثراء نشاط اللجنة في اختيار الأفلام الفائزة بالجوائز، وأن اللجنة تضم صناع أفلام من جنسيات مختلفة من الشرق والغرب والجنوب، وجميعهم ينتمون لمدارس سينمائية مختلفة.

وفي النهاية، الفائز بهذا الاختلاف هو المهرجان وصناع الأفلام المشاركة، بحيث سيؤدي هذا التنوع إلى مفاجآت في قائمة الأفلام الفائزة، وهو ما نتوقعه من اللجنة.

الثقل الفني لعناصر اللجنة



بينما أوضح أشرف سرحان المدير الفني للمهرجان أن اللجنة تضم عناصر فنية دولية مهمة لها ثقلها في مجال السينما، سواء كصناع أو يتولون إدارة مهرجانات أو جمعيات سينمائية حققت رصيدًا عالميًا ملحوظًا.

وأكد أن المهرجان حرص منذ البداية على تشكيل لجنة بمستوى دولي لإيماننا الشديد أن الفيلم القصير هو مستقبل صناعة السينما، وفي نفس الوقت هو الأصعب في تنفيذه، لذلك كان لزامًا علينا أن تكون اللجنة على مستوى مميز.