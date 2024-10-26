هاني شاكر: "سعيد بتكريمي في الكويت وأنتظركم في حديقة الشهيد"

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أحمد جودة - القاهرة - أعرب الفنان هاني شاكر، عن سعادته بتكريمه في الكويت خلال حفله الذي سيقام في 31 من الشهر الجاري ضمن فعاليات “موسم حديقة الشهيد الثقافي”.

مشتاق للقائه جمهوره الكويتي



وقال هاني شاكر، في تصريحات صحفية: “سعيد بتكريمي في الكويت ومشتاق للقاء الجمهور الكويتي يوم 31 الجاري في حديقة الشهيد.. أشكر القائمين وكل من يعمل خلف كواليس الحفل على هذه المبادرة الطيبة”.

استعدادات هاني شاكر للأمسية



وأشار إلى أنه يستعد لتقديم مجموعة كبيرة من أعماله الغنائية المميزة.

من جانبه، قال منتج الحفل: “ليلة أمير الغناء العربي ستكون بحق أمسية مختلفة شكلًا ومضمونًا، نحن سعداء بهذا التعاون المميز مع فنان له ثقله وتاريخه الذي يستحق الاحتفاء به، نراهن دائمًا على تقديم الجديد وصنع الفارق في موسم الحفلات الغنائية”.

حفلات مميزة ضمن الموسم الثقافي



جدير بالذكر أن “موسم حديقة الشهيد الثقافي” سيشهد ضمن حفلاته ليلة مميزة للفنان تامر عاشور يوم الجمعة الموافق 1 نوفمبر المقبل.