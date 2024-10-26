أحدث ظهور لمي عمر بلوك بسيط

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 26 أكتوبر 2024 11:28 صباحاً - شاركت الفنانة مي عمر صورة جديدة لها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وقد ظهرت بإطلالة ساحرة وجذابة من رحلتها في لندن.

ظهرت مي عمر بتوب باللون الأبيض وبنطلون باللون البيج به بعض التطريزات، وارتدت على رأسها .

وقامت مي عمر بترك خصلات منسدلة على اكتافها وظهرها بتسريحة انسابية وناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

أكملت مي عمر إطلالتها ببعض اللمسات الناعمة من المكياج، فقامت باختيار أحمر شفاه باللون الكشميري الفاتح مع الكحل البني والماسكرا، والآي لاينر، والآي شادو بألوان ترابية بألوان ناعمة لتبرز من جمال عينيها.

ولم تتكلف مي عمر في ارتداء الإكسسورات الناعمة، فقد اكتفت بالظهور بلوك ناعم وبسيط.