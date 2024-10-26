نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بإدارة يسرا.. اليوم ندوة الفنانة إسعاد يونس بمهرجان الجونة السينمائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، في دورته السابعة تشهد اليوم السبت، في ثاني أيام العروض، تنظيم ندوة للفنانة إسعاد يونس ويديرها الفنانة يسرا، بحضور عدد كبير من النجوم والصحفيين.

وانطلقت أمس ندوة خاصة بـ محمود حميدة، لحصوله على جائزة الإبداع من القائمين على المهرجان، نظرًا لمشواره الفني الكبير سواء في السينما أو الدراما.



نبذة عن مهرجان الجونة السينمائي



مهرجان الجونة السينمائي هو واحد من أبرز الفعاليات السينمائية في المنطقة، ويُعقد سنويًا في مدينة الجونة على ساحل البحر الأحمر في مصر. يهدف المهرجان إلى دعم وتطوير صناعة السينما في المنطقة، ويجمع نخبة من نجوم وصناع السينما من مختلف أنحاء العالم. إليك بعض الفعاليات البارزة التي تُقام خلال المهرجان:



العروض السينمائية



يتم عرض مجموعة متنوعة من الأفلام من مختلف الأنواع، بما في ذلك الأفلام الروائية الطويلة، الأفلام القصيرة، والأفلام الوثائقية. تُعرض الأفلام في عدة مواقع داخل مدينة الجونة.

الورش والندوات



يُنظم المهرجان ورش عمل وندوات تعليمية تهدف إلى تطوير مهارات صناع الأفلام والمواهب الشابة. تشمل هذه الورش موضوعات مثل كتابة السيناريو، الإخراج، الإنتاج، والتصوير السينمائي.

اللقاءات والنقاشات



تُعقد جلسات نقاشية ولقاءات مع نجوم وصناع السينما، حيث يتم مناقشة أحدث الاتجاهات والتحديات في صناعة السينما. هذه الجلسات توفر فرصة للحضور للتفاعل مع الخبراء والاستفادة من تجاربهم.



الجوائز والتكريمات



يتم تكريم أفضل الأفلام والمواهب السينمائية من خلال توزيع الجوائز في حفل ختامي كبير. تشمل الجوائز فئات متعددة مثل أفضل فيلم، أفضل مخرج، وأفضل ممثل/ممثلة.

الفعاليات الاجتماعية



بالإضافة إلى الفعاليات السينمائية، يُنظم المهرجان مجموعة من الفعاليات الاجتماعية والحفلات التي تتيح للحضور فرصة للتواصل والاستمتاع بأجواء المهرجان.