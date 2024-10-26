نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكلمات مؤثرة.. راغب علامة يعلن وفاة شقيقته: "رحلت دون ما ودعها" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفنان اللبنانى راغب علامة وفاة شقيقته الكبرى صبيحة، إثر تعرضها لأزمة قلبية، وذلك عبر صفحته الشخصية موقع التدوينات الصغيرة “تويتر”.

وكتب راغب علامة علي صفحته الشخصية: "لم تكن تأخذ قرارًا في حياتها قبل أن تسألني.. يا خيي شو رأيك ؟ كانت صديقتي وابنتي وأمي وملاكي الحارس، اليوم أخذت قرارها من دون السؤال وغادرت هذه الحياة، وأنا بعيد عنها إثر أزمة قلبية حادة ! من دون حتى أن أودعها في هذه الظروف الصعبة".

وأضاف حديثه قائلا: "شقيقتي الكبرى الحاجة صبيحة هذه الطاهرة الحنونة رحلت إلى جنة الخلد لكي تلتحق بوالدي ووالدتي وهي مشتاقة للقائهما، رحمهما الله، إنا لله وإنا اليه راجعون، البقاء لله".

أحدث أغاني راغب علامة

والجدير بالذكر ان آخر أعمال راغب علامة أغنية شو عامل فيا التي حازت على إعجاب الجمهور في الوطن العربي، وحققت نجاحًا كبيرًا.

وتقول كلمات الأغنية: "شو عامل فيّ روق عليّ ما فيّ إنساك شوفك بعينيّ وأقرب ليّ من حالي بلقاك إبعد ما في صعب عليّ روحي فداك شو عامل فيّ روق عليّ ما فيّ إنساك شوفك بعينيّ وأقرب ليّ من حالي بلقاك إبعد ما فيّ صعب على روحي فداك شو عامل فيّ روق عليّ ما فيّ إنساك شوفك بعينيّ وأقرب ليّ من حالي بلقاك إبعد ما في صعب عليّ روحي فداك بدي قلك".