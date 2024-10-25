نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. روجينا تخطف الأنظار بإطلالتها في مهرجان الجونة السينمائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة روجينا، جمهورها ومتابعيها صورًا لها من أحدث جلسة تصوير تعرضت لها، من مهرجان الجونة السينمائي، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

إطلالة الفنانة روجينا بمهرجان الجونة

ظهرت روجينا، وهي ترتدي فستان باللون النبيتي به قصة الاوف شولدر وطويل وكان يليق بها ومن الناحية الجمالية اعتمدت على الميكب الهادئ الذي يبرز جمال ملامحها واعتمدت تسريحة الشعر المرفوع الذي تتناسب مع الإطلالة بطريقة جذابة نالت إعجاب الجميع.

الفنانة روجينا من حفل افتتاح مهرجان الجونة الدورة السابعة

الفنانة روجينا من حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

آخر أعمال الفنانة روجينا

و الجدير بالذكر أن آخر أعمال روجينا، هو مسلسل "سر إلهي" والذي تدور أحداثه حول سيدة تدعى نصرة وتقوم بدورها الفنانة روجينا ويسرق أشقاؤها ميراثها من أمها وتخونها صديقتها وتسرق منها زوجها وتنتقل إلى القاهرة تاركة المنصورة لتعمل في أحد دور رعاية كبار السن وتتعرف فيه على سيدة عجوز ويتم اتهامات بالقتل.

فريق عمل مسلسل "سر إلهي"

و تضم القائمة بجانب النجمة روجينا كلًا من أحمد مجدي، رنا رئيس، مي سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبد الله،وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.

نبذة عن مهرجان الجونة السينمائي

مهرجان الجونة السينمائي هو واحد من أبرز الفعاليات السينمائية في المنطقة، ويُعقد سنويًا في مدينة الجونة على ساحل البحر الأحمر في مصر. يهدف المهرجان إلى دعم وتطوير صناعة السينما في المنطقة، ويجمع نخبة من نجوم وصناع السينما من مختلف أنحاء العالم. إليك بعض الفعاليات البارزة التي تُقام خلال المهرجان:



العروض السينمائية

يتم عرض مجموعة متنوعة من الأفلام من مختلف الأنواع، بما في ذلك الأفلام الروائية الطويلة، الأفلام القصيرة، والأفلام الوثائقية. تُعرض الأفلام في عدة مواقع داخل مدينة الجونة.

الورش والندوات

يُنظم المهرجان ورش عمل وندوات تعليمية تهدف إلى تطوير مهارات صناع الأفلام والمواهب الشابة. تشمل هذه الورش موضوعات مثل كتابة السيناريو، الإخراج، الإنتاج، والتصوير السينمائي.

اللقاءات والنقاشات

تُعقد جلسات نقاشية ولقاءات مع نجوم وصناع السينما، حيث يتم مناقشة أحدث الاتجاهات والتحديات في صناعة السينما. هذه الجلسات توفر فرصة للحضور للتفاعل مع الخبراء والاستفادة من تجاربهم.

الجوائز والتكريمات

يتم تكريم أفضل الأفلام والمواهب السينمائية من خلال توزيع الجوائز في حفل ختامي كبير. تشمل الجوائز فئات متعددة مثل أفضل فيلم، أفضل مخرج، وأفضل ممثل/ممثلة.

الفعاليات الاجتماعية

بالإضافة إلى الفعاليات السينمائية، يُنظم المهرجان مجموعة من الفعاليات الاجتماعية والحفلات التي تتيح للحضور فرصة للتواصل والاستمتاع بأجواء المهرجان.