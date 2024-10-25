انت الأن تتابع خبر بيكيه يفجّر مفاجأة: شاكيرا تكذب ولم أخنها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد مرور عامين من الانفصال الذي وقع عام 2022، تحدث اللاعب الإسباني ونجم نادي برشلونة جيرارد بيكيه، حول انفصاله عن الفنانة الكولومبية شاكيرا عقب الارتباط الذي جمعهما 10 أعوام، وانجاب طفلين: ميلان، 11 عامًا، وساشا، 9 أعوام.

كما رد على اتهامات الخيانة التي تعرض لها والادعاءات التي واجهها عبر وسائل الإعلام.

وأوضح اللاعب الإسباني في حديث صحفي له، أنه التزم الصمت طوال الفترة الماضية، إلا شاكيرا لم تقل الحقيقة كاملة مؤكدا أنه لا يستطيع السيطرة على ما يقال عنه في وسائل الإعلام، إلا أنه كان محاطاً في تلك الفترة بعائلته وأصدقائه وأشخاص يعرفونه بحق، مشيراً إلى أن الجميع شكل آراء دون معرفة التفاصيل كاملة، قائلا: "يقول الجميع ما يريدون وغالباً لا يتم ذكر الحقيقة في النهاية".

ولفت إلى أنه ابتعد عن الحديث، رغم الهجوم المستمر عليه في الأغاني والتصريحات، بعد أن دخل في علاقة مع كلارا تشيا مارتي، وتابع: "شاكيرا لا تروي الحقيقة، لكني لا أستطيع التحكم في ما تقوله لوسائل الإعلام".

ونفى بيكيه الاتهامات التي وجهت له بالخيانة وانسحابه من علاقته بها من أجل الارتباط بكلاراشيا خلال زواجهما، مشيرًا إلى أن ما تم تداوله حول خيانته هو "كذب وتضليل تام".

وأوضح بيكيه أنه غير منزعج من هذه الادعاءات، قائلاً: "أفضل ما في الأمر هو أنني محاط بأحبائي وعائلتي وأصدقائي والأشخاص الذين يعرفونني حقًا. إنهم يعلمون من أنا وماذا أفعل، وهذا يمنحني الكثير من راحة البال".

وأكد أنه سعيد في الوقت الحالي حيث قضى وقتاً رائعاً ويستمتع بحياته، خاصة أنه راض تماماً عن الحياة التي عاشها سابقاً، ولعبه لنادي برشلونة لأكثر من 20 عاماً ولديه أطفال وأصدقاؤه من المدرسة ما زال يحتفظ بهم.

تسببت تصريحات بيكيه لعودة شاكيرا للحديث من جديد عن تلك الأزمة التي اندلعت بينها وبين لاعب برشلونة السابق، حيث تحدثت الفنانة الكولومبية من جديد في تصريحات لمجلة جي كيو، عن كونها تعلمت خلال الفترة الماضية.

وتابعت شاكيرا: "لقد تعلمت أن الصداقة أطول من الحب، لم أكن أعرف، الحياة أخذت حبيباً مني، لكنها أعطتني الكثير من الأصدقاء، لم أكن أعرف أني محبوبة للغاية، لدي الكثير من الأشخاص يجبونني، والبعض قام بخيانتي، وأداروا ظهرهم لي".

لم تتحدث شاكيرا بشكل مباشر عن بيكيه، لكنها حرصت على توجيه رسالة مبطنة له، تحدثت فيها عن الأشخاص الذين تخلوا عنها، ورحلوا في الوقت الذي كانت في أشد الحاجة لهم، مشيرة إلى أن عملية التعافي طويلة وتتطلب العمل بجهد كبير والخروج بعدد من الألبومات الغنائية.



وفي يونيو 2022 أعلن بيكيه انفصاله عن الفنانة الشهيرة بعد علاقة استمرت أكثر من 10 سنوات، بعد أن أنجبا طفلين: ميلان، 11 عامًا، وساشا، 9 أعوام. وبدأ في الظهور من جديد مع صديقته الجديدة كلارا شيا مارتي التي كانت تصغره بـ 12 عاماً، وهو ما دعم حديث شاكيرا عن تعرضها للخيانة من بيكيه مشيرة إلى أن هذا كان السبب في انفصالهما.