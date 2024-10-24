نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنجي علاء تخطف الأضواء بأحدث ظهور لها بمهرجان الجونة السينمائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ظهرت الكاتبة إنجي علاء بإطلالة ساحرة على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بدورته السابعة.

ارتدت إنجي فستانًا طويلًا باللون الأزرق اللامع بقصة الأوف شولدر، مما أضفى عليها لمسة من الأناقة والجاذبية. أكملت إطلالتها بحقيبة يد سوداء ومكياج بدرجات اللون الوردي الذي أبرز ملامحها الجميلة، بينما تركت شعرها منسدلًا على كتفيها.

حظيت إطلالة إنجي علاء بإعجاب الحضور، حيث خطفت الأنظار بجمالها وأناقتها. يُذكر أن مهرجان الجونة السينمائي يُعد من أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام العالمية مع التركيز على السينما العربية، مما يعزز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام.

وارتدت انجي فستان في مهرجان الجونة السينمائي كان من تصميم أحد المصممين البارزين، ويتميز بلونه الأزرق اللامع وقصة الأوف شولدر التي تضفي لمسة من الأناقة والرقي. الفستان مصنوع من قماش فاخر يتناسب مع الأجواء الاحتفالية للمهرجان.

أما الحقيبة السوداء التي حملتها، فهي من ماركة معروفة وتتميز بتصميمها الأنيق والبسيط، مما أكمل إطلالتها بشكل مثالي. الحقيبة كانت صغيرة الحجم، مما أضاف لمسة من الرقي والبساطة إلى مظهرها العام.



آخر أعمال انجي علاء

و الجدير بالذكر أن آخر أعمال إنجي علاء كان مسلسل "كوفيد 25"، الذي تم عرضه في موسم رمضان 2021.

تدور أحداث المسلسل في إطار خيال علمي حيث ينتشر فيروس خطير يدفع المصابين لمهاجمة البشر وقتلهم، وتدور الأحداث في عام 2025. يقوم الطبيب "ياسين المصري"، الذي يجسد دوره الفنان يوسف الشريف، بمحاولة كشف المؤامرة التي تقف وراء انتشار المرض.

مشاركة كبيرة من النجوم

المسلسل شهد مشاركة عدد كبير من النجوم، منهم: يوسف الشريف، أحمد صلاح حسني، أيتن عامر، ميرنا نور الدين، إسلام جمال، وإيناس كامل. المسلسل من تأليف إنجي علاء، وإخراج أحمد خالد جلال، وقد حقق نجاحًا كبيرًا لدى الجمهور.