نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علي ربيع يفتح صندوق أسراره قبل الشهرة مع إبراهيم فايق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف علي ربيع عن صندوق أسراره قبل الشهرة، وتحدث عن بداية دخوله مجال التمثيل، وذلك خلال بودكاست فايق ورايق، الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق على يوتيوب.

علي ربيع يتحدث عن بدايته مع التمثيل

وقال ربيع: ماكنتش عايز أمثل ولكني كنت أجيد تقليد الناس والممثلين، وأصدقائي في الشارع هم من رأوا بي موهبة التمثيل، ومنهم صديقي محمد النجار، والذي التحق بالجامعة قبلي بعام وكان يغني في كورال كلية التجارة.

وأضاف علي ربيع: لما دخلت المسرح حبيته علشان التكييف وحياة الفنانين، مثلت في الجامعة من حب الناس فيّ، مش من حبي للموضوع، وأصحبت أمثل حتى أُسعد الناس، ولو جت لحظة وحسيت إن الناس مش مبسوطة مش همثل تاني، وده قرار هعمله، لأني مثلت علشان الناس تفرح.

أحدث أعمال علي ربيع

ومن ناحية أخرى، يشارك علي ربيع في فيلم جديد بعنوان الصفا الثانوية بنات من إنتاج أحمد السبكي، ويظهر ربيع خلاله بشخصية مُدرس في مدرسة للبنات، ويدور العمل في إطار اجتماعي كوميدي يحمل العديد من المفاجآت.

آخر أعمال علي ربيع

وكان آخر أعمال علي ربيع هو فيلم عالماشي، دارت أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي فانتازي، وتناول قصة شاب كسول اسمه هادي هادي عبدالهادي، ويعمل كول سنتر، ويكتشف فجأة إصابته بمرض نادر يجبره على المشي بشكل مستمر في حياته مما يدخله في أزمات عديدة، والفيلم من بطولة علي ربيع، كريم عفيفي، آية سماحة، صلاح عبدالله، إنتصار، محمد رضوان، حجاج عبدالعظيم، وعبدالله مشرف، مع عدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهيم ومصطفى غريب، والعمل من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي وهدير الشريف ومن إخراج محمد الخبيري.