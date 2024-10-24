أمين الأعلى للثقافة: دوائر الإبداع نقطة مضيئة تضاف على خريطة الثقافة المصرية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 24 أكتوبر 2024 01:30 مساءً - تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وفى إطار توجه وزارة الثقافة للعمل على تفعيل أهداف الخطة الاستراتيجية لها، التى تتضمن دعم الصناعات الثقافية والعمل على المشروعات التى تحقق العدالة الثقافية، انطلقت أمس الأربعاء، بمحافظة أسيوط، الفاعلية الأولى من مبادرة دوائر الإبداع (كريتيف سيركلز) فى نسختها الرابعة التى ينظمها المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور أسامة طلعت بالتعاون مع اتحاد المعاهد الثقافية الاوربية (اليونيك)، والتى تقام هذا العام بمحافظات وسط وجنوب الصعيد، في قصر ثقافة أسيوط.

تضمنت فعاليات اليوم الأول من النسخة الرابعة لدوائر الإبداع بمحافظة أسيوط، محاضرة للتعريف بالسياسات الثقافية كجزء من السياسات العامة، ودورها ومهامها الأساسية وصياغتها، والتعريف بمحور الثقافة فى استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، قدمها الدكتور محمد عبد الراضى القائم بأعمال رئيس قسم الأنثروبولوجيا بكلية الدراسات الأفريقية، كما تضمن عرض تقديمى لتجربة مركز أحمد بهاء الدين بالدوير بأسيوط بوصفه أحد أهم المؤسسات الثقافية الناجحة.

ويستكمل التدريب فعالياته التى تستمر لمدة ٧ أيام، بالتعريف بالهياكل التنظيمية ودور قطاعات وزارة الثقافة، التشريعات القانونية المتعلقة بالثقافة، تصميم وتخطيط المشروعات، بناء الشراكات والتشبيك، التسويق وصناعة البراند الثقافى، صياغة المشروعات وكتابة الميزانية، كما يتضمن التدريب مسارا لنقل الخبرات عبر عرض عدد من قصص النجاح والتجارب المميزة فى الإدارة الثقافية وتنمية الصناعات الثقافية من القطاعين الحكومى والأهلى.

وقال الدكتور أسامة طلعت، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، إن دوائر الإبداع مبادرة جادة لها مخرجات على أرض الواقع فى دعم الصناعات الثقافية والتطوير المؤسسي وتحقيق العدالة الثقافية، كأهداف استراتيجية لوزارة الثقافة.

من جانبه، أشار الدكتور رافايل بنتانجيلو، الملحق الثقافي بالمعهد الثقافي الايطالي وممثل اتحاد المعاهد الثقافية الأوروبية الوطنية يونيك : "أن برنامج دوائر الابداع يعد استكمالا لتعزير الشراكة والتعاون الثقافي الأوروبي المصري، باعتباره القوة الدافعة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة في مصر، وذلك من خلال دعم الفنانين المصريين المستقلين، والمنظمات الثقافية، وكل المستفيدين من هذا المجال، كما يدعم التعاون مع الشركاء لصالح المجتمعات المحلية الأكثر انتشارًا، إضافة إلى سعيه لخلق بيئة من التعاون والاستدامة العادلة، وتعكس الأنشطة الثقافية التى نقدمها مدى التنوع الثقافي الأوروبي، كما تعطى صورة عن تراثنا الثقافي المشترك

استطاعت دوائر الأبداع خلال الفترة الماضية تقديم الدعم التدريبى لعدد ١٨٥ مديرًا ثقافيا، وتقديم دعم مالى ولوجيستى لعدد ١٤ مشروعًا ثقافيًا في محافظات "القاهرة، الجيزة، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، الفيوم، بنى سويف، المنيا".

يذكر أن دوائر الإبداع هو مشروع ممول من الاتحاد الاوروبي بالتعاون مع اتحاد المعاهد لثقافية الوطنية الاوروبية يونيك بالشراكة مع المجلس الأعلى للثقافة، وهو حاضنة للمشاريع الثقافية الصغيرة لشباب الأقاليم من القطاعين الحكومى وغير الحكومى.