ياسمين صبري تتعرض للخيانة من نيقولا معوض في "ضل حيطة"

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أحمد جودة - القاهرة - تشارك الفنانة ياسمين صبري في الماراثون الرمضاني القادم 2025 بمسلسل “ضل حيطة”، ويشاركها في العمل الفنان نيقولا معوض، وتجسد خلال أحداث العمل شخصية فتاة تعمل في بيع الملابس بأحد المحلات، ولكنها تتعرض للخيانة من نيقولا معوض كما تتعرض لمشاكل تقلب حياتها رأس علي عقب.



تفاصيل مسلسل “ضل حيطة”

وتتعرض الفنانة ياسمين صبري للخيانة من زوجها الذي يلعب دوره الفنان نيقولا معوض، ويرتبط بصديقتها ثراء جبيل، ومع مرور الأحداث يقوم بخداعها هي الأخرى ليرتبط بسيدة أعمال.

وتحاول ياسمين صبري الانتقام من زوجها خلال أحداث العمل، بسبب خيانته لها مع أقرب صديقة لها، وتلعب الفنانة ياسمين صبري شخصية ربة منزل تدخل في خلافات مع زوجها، ولديها أطفال تسعى على تربيتهم وتتعرض للعديد من المشاكل.

أبطال مسلسل “ضل حيطة”



ويتكون مسلسل ضل حيطة من 30 حلقة، بطولة ياسمين صبري، ثراء جبيل، عابد عناني، هاجر الشرنوبي، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، وغفران محمد، وجاري التعاقد مع باقي أبطاله في الفترة الحالية، والعمل من تأليف محمد سيد بشير، إخراج إبراهيم فخر، وإنتاج مها سليم.