نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص| بعد نجاحه في "برغم القانون".. ياسر عزت يشارك في "إش إش" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعيش الفنان ياسر عزت حالة من النشاط الفني مؤخرًا، فبعد النجاح الهائل الذي حققه في مسلسله الجديد “برغم القانون” بطولة إيمان العاصي، يشارك في الماراثون الرمضاني 2025 بمسلسل “إش إش” بطولة مي عمر.

وكشف ياسر عزت خلال تصريحات خاصة عن كواليس تصوير مسلسل “إش إش” معلقًا: "حاليًا بصور "أش أش" بطولة النجمة مي عمر وإخراج محمد سامي وطبعًا في لفيف من كبار النجوم ماجد المصري، هالة صدقي، شيماء سيف".

وتابع عزت: “أتمنى أن المسلسل ينال إعجاب الجمهور ونوعدهم بتقديم عمل محترم ومسلي ويقضوا معه رمضان سعيد”.

تفاصيل مسلسل “إش إش”

مسلسل "إش إش" بطولة مي عمر وماجد المصري ودينا وإدوارد وانتصار وطارق النهري، محمد الشرنوبي، عصام السقا، إيهاب فهمي، دينا وآخرين، تأليف وإخراج محمد سامي، ويجسد ماجد المصري شخصية معلم يريد الزواج من الراقصة "إش إش" مي عمر ولكنها ترفض، ومن هنا تتصاعد المشاكل وتدور أحداث المسلسل حول "إش إش" والمفارقات والصعوبات التي تتعرض لها هي ووالدها.