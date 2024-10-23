نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إطلاق الإعلان التشويقي الأول لفيلم "الحريفة 2" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



نشرت الشركة المنتجة "تي فيجن" طارق الجنايني، الإعلان التشويقي الأول للجزء الثاني من فيلم "الحريفة" على مواقع التواصل الاجتماعي.

أبرز الملاحظات على الإعلان التشويقي للحريفة 2



ويظهر في الإعلان التشويقي دخول الحريفة للجامعة لأول مرة وانبهارهم بما داخلها وعودتهم للعب كرة القدم، مع وجود "حريفة جدد" داخل الفريق سواء من العنصر النسائي أو الرجالي، وحقق الفيلم نجاحًا كبيرًا على صعيد الإيرادات وحققت نجاحًا كبيرًا على المستوى النقدي.

أبطال الجزء الثاني من الحريفة

فيلم "الحريفة ٢" تحت اسم "الريمونتادا" من بطولة نور النبوي، كزبرة، أحمد غزي، عبد الرحمن محمد، سليم الترك، خالد الذهبي، ومن تأليف إياد صالح وإخراج كريم سعد، ويدور الجزء الثاني حول الحريفة بعد فوزهم بالبطولة، يتفقوا على استكمال الحلم سويًا.

أحداث الجزء الأول من الحريفة

وتدور أحداث الجزء الأول من الفيلم في إطار تشويقي اجتماعي حول شخصية "ماجد"، وهو شاب يعشق كرة القدم، ويتعرض والده لأزمات في حياته فيقرر نقله لمدرسة حكومية أخرى، ليتلقى خلالها بعوالم جديدة عليه، وتبدأ رحلته في الانضمام لفريق كرة القدم بأحد مراكز الشباب، ويكون صداقات جديدة ويحقق نجاحات في لعبته المُفضلة.