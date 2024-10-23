اية عبد الله تطرح "في أرض الخير" الأغنية الرسمية لبطولة الفروسية

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أحمد جودة - القاهرة - طرحت المطربة اية عبدالله، أغنية " في أرض الخير" الأغنية الرسمية للبطولة الدولية للفروسية بمدينة مصر للألعاب الأولمبية.

وهي من كلمات محمد جميل،ألحان وتوزيع إسلام زكي، مونتاج،محمد محسن، مستشار إعلامي عصام ميلاد نصرالله، رؤية وإخراج، وجدي صاموئيل.



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يذكر أن احدث اعمال المطربة آية عبدالله اغنية سمعني كمان، واغنية عم، المغرور» واغنية قلبي ارتاح والتي طرحتهم عبر قناتها على يوتيوب، وعلى جميع مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية.