نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نورهان شعيب تكشف سر ابتعادها عن الفن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة نورهان شعيب، سبب ابتعادها عن النجومية خلال لقائها في برنامج مع خيري، قائلة: «كون أن ربنا منحني القدرة أني أبعد فهذه نعمة، لأن النجومية فتنة، مش أي حد بيعدي منها، ولا بسهولة تتجاوزها، ممكن تخلي دماغك تشطح، لكن الحمد الله عمري ما واجهته».

سبب ابتعاد نورهان شعيب عن الفن

وأضافت نورهان شعيب: «أنا قعدت 5 سنين مش عارفة اتنفس من كثر الشغل، اشتغلت لغاية ما تخرجت من الجامعة، قضيت الليل والنهار شغل وعلاقتي بالعالم كله كانت مقطوعة، الابتعاد حصل لأني حسيت أني شغالة بإخلاص شديد وانفعالات صادقة ومشاعر ناس وشخصيات ثانية، وأنا لسه صغيرة جدا، حسيت أني اترميت بدري، ولم أعش حياتي، خاصة أني كنت الابنة الوحيدة».

واستكملت نورهان: إن الفنان يصاب بأمراض نفسية نتيجة ضغط الشغل، وقد اعتذرت عن كثير من الأدوار لأنها لم تكن تناسبني، والعمل هو الحل الأفضل لكل المشاكل، مؤكدة أن عدم نجاحها في حياتها الزوجية كان لأسباب لا تخصها، تزوجت عن حب، وأنجبت ابني بعد زواجي مباشرة، والحمد الله كنت عايشة حياة سعيدة جدًا، وكنت حابة أعيش اللحظة مع ابني وأستغرق فيها حتى النهاية، والحمد لله أنا عمري ما ندمت على قراري في تكوين أسرة».

آخر أعمال نورهان شعيب

وكان آخر أعمال نورهان شعيب هو مسلسل "يوتيرن"، الذي عرض في رمضان 2022، بطولة كل من ريهام حجاج، والفنان الكبير توفيق عبد الحميد، الذي عاد من خلال هذا المسلسل إلى الدراما التليفزيونية بعد غياب 12 عاما، شارك في البطولة كل من: عبير صبري وكريم قاسم ومحمود حجازي وصفاء الطوخي وعبير منير وهلا السعيد وآخرون، للكاتب أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبدالعزيز.

قصة مسلسل يوتيرن

تدور قصة مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج، حول الزوجة التي تعمل ضابطة ملاحة، واضطرت لسماع أوامر زوجها وترك عملها لتنعزل عن العالم بسبب غيرته المرضية عليها، وبمرور الوقت تنقطع علاقتها بصديق طفولتها إلا أنها تتعرض لحادث يغير مجرى حياتها وتتغير معه أحداث المسلسل بالكامل.