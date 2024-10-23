انت الأن تتابع خبر تأجيل تصوير مسلسل الكينغ يهدد خروجه من رمضان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اتخذت المخرجة شيرين عادل قراراً مفاجئاً بتأجيل تصوير مسلسل "الكينغ" الذي يقوم ببطولته الفنان محمد إمام، وذلك بعد اعتذار الفنانة مي عز الدين عن المشاركة في العمل وعدم العثور على بديلة لها حتى الآن، ما قد يهدد بخروج المسلسل من السباق الدرامي الرمضاني.



وقررت شيرين تأجيل بدء التصوير إلى مطلع شهر ديسمبر المقبل، بهدف التعاقد مع نجمة بديلة لعز الدين. ويزيد هذا التأجيل من صعوبة إتمام التصوير قبل حلول شهر رمضان، مما يضع احتمال تأجيل عرض المسلسل إلى ما بعد الموسم الرمضاني.



من جانبها، رشّحت الشركة المنتجة عدداً من الأسماء الفنية للمشاركة في العمل، من بينهن الفنانة أسماء أبو اليزيد، التي لم تتخذ بعد قراراً نهائياً بشأن مشاركتها، حيث من المنتظر أن تقرأ سيناريو المسلسل قبل الرد. كما تجري الشركة مفاوضات مع الفنانة هنا الزاهد، التي أصبحت خارج المنافسة الرمضانية بعد تأجيل مسلسلها "نسخة واحدة لا تكفي"، لكنها لم تعلن حتى الآن موقفها النهائي بشأن الانضمام إلى "الكينغ" .