انت الأن تتابع خبر نادين نجيم تنفي الشائعات حول انفصالها الأخير والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم انفصالها عن خطيبها رجل الأعمال السوري ناريغ ناربيكيان، وذلك من خلال منشور مقتضب عبر خاصية "الستوري" على حسابها في إنستغرام. كما نشرت نجيم مقطع فيديو وهي تمارس رياضة التزلج على الماء، مشيرة إلى أنها أصبحت "أماً عزباء"، دون التطرق إلى تفاصيل أو أسباب الانفصال، الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات والتكهنات في وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.



ورغم تأكيد نادين في مناسبات سابقة أن زفافها كان قريباً، وتحديداً خلال حضورها "مهرجان القنوات الفضائية" في مصر ومشاركتها في مهرجان "بياف" في لبنان، إلا أن متابعيها فوجئوا بإعلان الانفصال غير المتوقع.



في سياق متصل، كانت نادين قد تحدثت خلال ظهورها في برنامج "بيت السعد" على قناة MBC، عن الصفات التي لا تحبها في شريك حياتها، مشيرة إلى أنها تكره صفة "البخل"، سواء كان ذلك في الإنفاق أو في المشاعر.



وحافظت نجيم على غموضها فيما يتعلق بأسباب انفصالها السابق عن زوجها هادي، والد طفليها، حيث امتنعت عن الحديث عن هذا الموضوع في عدة لقاءات إعلامية، مؤكدة فقط تعرضها لـ"إهانات" دون الخوض في التفاصيل.



وفي أول تعليق رسمي بعد الشائعات التي طالت انفصالها عن ناربيكيان، أصدرت نادين بياناً من مكتبها الإعلامي نفت فيه كل ما تم تداوله من أخبار عن أسباب الانفصال، مؤكدة أن العلاقة بينهما ما زالت مبنية على الصداقة والاحترام المتبادل، دون وجود خلافات كما أُشيع .