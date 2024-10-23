انت الأن تتابع خبر هاشتاغ يطالب بمنع بيلا حديد من دخول السعودية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتشر هاشتاغ "نرفض_بيلا_حديد_في_السعودية" على منصة "إكس" بعد الإعلان عن حضور عارضة الأزياء الأميركية من أصل فلسطيني بيلا حديد حدث Hia Hub الخاص بمجلة "هي" في الرياض، المقرر إقامته في الأول من نوفمبر المقبل.



وتداولت أخبار تفيد بأن بيلا حديد ستُستضاف ضمن الشخصيات العالمية المدعوة للحدث، بعرض مالي يصل إلى 2 مليون ريال سعودي، ما يعادل حوالي نصف مليون دولار. هذا الإعلان أثار استياء بعض السعوديين الذين طالبوا بمنع دخول بيلا إلى المملكة، مذكرين بمشاركات سابقة لها على وسائل التواصل الاجتماعي اعتبروها إهانة للسعودية.



ومن بين هذه المشاركات، صورة شاركتها بيلا عبر "إنستغرام"، ظهرت فيها قدمها موجهة نحو طائرتين تابعتين لشركتين إحداهما سعودية. ورغم اعتذار بيلا في ذلك الوقت، مؤكدةً أنها لم تقصد الإساءة، يبدو أن الجدل حول هذا الموضوع لم يهدأ بعد.



وكانت بيلا قد نشرت بيان اعتذار باللغة العربية والإنجليزية، موضحة: "أحب من كل قلبي الجانب المسلم والعربي من عائلتي، وأعتذر بصدق لكل من شعر بالإهانة" .