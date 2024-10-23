نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نور النبوي يمثل قطاعًا كبيرًا من الشباب في "6 شهور" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بأداء مقنع يشعرك بأنه واحد من عائلتك، يمثل نور النبوي قطاعًا كبيرًا من الشباب الذي يتخبط في الحياة ما بين الوظائف المختلفة مثل خدمة العملاء والمبيعات بالإضافة إلى فشله في العلاقة العاطفية الوحيدة التي مر بها أثناء الجامعة بسبب عدم جاهزيته للخطوبة، وهذا ضمن أحداث مسلسل 6 شهور الذي بدأ عرضه اليوم حصريًا على منصة Watch It ضمن قائمة أعمالها الأصلية.

تفاصيل الحلقة الأولى من مسلسل “6 شهور”



مثل الكثير من الشباب، يمر مراد (نور النبوي) بإحباطات متتالية عند مواجهته للحياة العملية، فبرغم عبقريته في مجال التكنولوجيا والإنترنت، لدرجة أن يظل أستاذه الجامعي يشيد بذكائه للدفعات القادمة بعده، إلا أنه لا يجد من يمول له مشروعه بابتكار تطبيق جديد يخدم القطاع الطبي، فيفشل في إطلاقه ويخرج منه مديونًا بمبلغ قدره 150 ألف جنيه.



يضطر مراد للاتجاه إلى سوق العمل، ليصبح موظفًا في خدمة العملاء بشركة غسالات لبراند مغمور ويفتقد المنتج الخاص به للكفاءة، فيؤدي صدقه مع إحدى العميلات المتقدمة بشكوى، إلى التحقيق معه وتهديده بالفصل، ليسبق هو بتقديم استقالته.



وعندما يتم قبوله في شركة عقارية ناجحة، يواجه تحديًا من نوع آخر، حيث يفاجأ في اليوم الذي يتسلم فيه الوظيفة، بأنه قد لبس ما يجعل الشركة تقبل فتاة أخرى لنفس الوظيفة، ما يجعل مدير الشركة (مراد مكرم) يضعهما معًا في اختبار لمدة 6 شهور، من يتفوق فيه سيكون الأحق بالوظيفة.



وعلى المستوى العاطفي، يمر مراد بتجربة فاشلة عندما يفاجأ بحبيبته وزميلته من أيام الجامعة وقد ارتبطت بشاب آخر أكثر جاهزية واستعدادًا ماديًا من مراد، كما يبدو من الحوار القصير الذي دار بينهما أن السبب الأخر هو اختفاء مراد من حياتها فجأة.



هل سينجح مراد في اجتياز الاختبار والحصول في النهاية على الوظيفة؟ وهل سيجد حب حياته؟ هذا ما تجيب عنه أحداث الحلقات القادمة من المسلسل.

6 شهور



مسلسل 6 شهور تأليف عمرو أبو زيد وأحمد هشام وإخراج مصطفى الصولي وإنتاج شركة أروما. وبطولة نور النبوي، نور إيهاب، مراد مكرم، سلوى محمد علي، فريدة رجب، رشا مهدي ومجدي بدر، بالإضافة إلى ظهور خاص لنجم مختلف كضيف شرف لكل حلقة.